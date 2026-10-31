В центре Тольятти продолжается реализация проекта по обустройству туристского кода города

В этом году на общественных пространствах территории туристского центра в Автозаводском районе Тольятти реализуются мероприятия, направленные на создание комфортных условий для пребывания туристов и гостей города.

В Итальянском сквере, Парке Победы, Сквере В.Н. Полякова и Сквере им. С.Ф. Жилкина, а также рядом с объектами сферы гостеприимства завершается обустройство навигационных стел.

В здании Культурного центра «Автоград» завершается обустройство смотровой площадки.

В Итальянском сквере ведется монтаж функциональных арт-объектов и фотозон, которые дополнят концепцию общественного пространства. Также для комфорта жителей и гостей в Итальянском сквере ведется установка санитарных модулей и пергол со скамьями.

В сквере В.Н. Полякова в сентябре установлена скульптурно-архитектурная композиция первому директору Волжского Автомобильного завода. Также в сквере ведется обустройство функциональных арт-объектов и фотозон.

Работы по благоустройству проводятся в рамках первого этапа реализации туристского кода центра города Тольятти в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области.

Фото: министерство туризма Самарской области