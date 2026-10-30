В Тольятти подведены итоги летнего сезона по спидвею

В Тольятти на спортивно- техническом комплексе имени Анатолия Степанова состоялось награждение спортсменов, тренеров и механиков команды «Мега-Лада» по итогам гаревого сезона 2026 года.

- За каждым результатом стоит огромная работа не только спортсменов, но и тренерского штаба, механиков и всей команды. Благодарим спортсменов, тренеров и механиков за профессионализм, самоотдачу и вклад в общий результат, - отметил директор СК «Мега-Лада» Андрей Сидельников.

Призерами сезона стали:

Илья Карпов - личное первенство России - бронза

Роман Лахбаум - личный чемпионат России - золото

Виктор Кулаков - личный чемпионат России - бронза

СК «Мега-Лада» - командный чемпионат России - серебро

СК «Мега-Лада» - командный Кубок России - серебро

СК «Мега-Лада» - Кубок России среди пар - золото

Фото: минспорта СО