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В Тольятти подведены итоги летнего сезона по спидвею

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В Тольятти на спортивно- техническом комплексе имени Анатолия Степанова состоялось награждение спортсменов, тренеров и механиков команды «Мега-Лада» по итогам гаревого сезона 2026 года.

В Тольятти на спортивно- техническом комплексе имени Анатолия Степанова состоялось награждение спортсменов, тренеров и механиков команды «Мега-Лада» по итогам гаревого сезона 2026 года.

- За каждым результатом стоит огромная работа не только спортсменов, но и тренерского штаба, механиков и всей команды. Благодарим спортсменов, тренеров и механиков за профессионализм, самоотдачу и вклад в общий результат, - отметил директор СК «Мега-Лада» Андрей Сидельников.

Призерами сезона стали:

Илья Карпов - личное первенство России - бронза

Роман Лахбаум - личный чемпионат России - золото

Виктор Кулаков - личный чемпионат России - бронза

СК «Мега-Лада» - командный чемпионат России - серебро

СК «Мега-Лада» - командный Кубок России - серебро

СК «Мега-Лада» - Кубок России среди пар - золото

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Тольятти

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