ИИ распознает голоса 16 видов летучих мышей Самарской области

Исследования животного мира проводятся ежегодно в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Самарской области». Учет охватывает более 10 тысяч видов животных, не относящихся к охотничьим ресурсам, большинство из которых — беспозвоночные. Полученные данные помогают отслеживать динамику видов, в том числе краснокнижных, планировать природоохранные мероприятия и вести региональную Красную книгу.

Как отметил и.о. руководителя департамента охраны окружающей среды минприроды Самарской области Андрей Ардаков, в регионе создана серьезная научная база для подобных исследований. «У нас развитая научная база, есть специалисты по разным видам. Исследований много, и их результаты помогают в сохранении биоразнообразия региона», — подчеркнул он.

В этом году завершился первый столь обширный учет и мониторинг рукокрылых: ученые обследовали 23 мониторинговые площадки летучих мышей общей площадью порядка 70 тысяч гектаров и сделали более 3500 записей мониторинга. В рамках работ было подтверждено обитание в регионе 16 видов рукокрылых. По данным мониторинга, в том числе, можно понять, как обстоят дела с бабочками и другими насекомыми.

«Рукокрылые — удивительная группа зверей, которые довольно многочисленны и широко распространены, при этом практически не видны и не слышны, так как охотятся на ночных насекомых в кромешной тьме, издавая крики в ультразвуковом диапазоне, не слышимом человеческим ухом», — рассказал кандидат биологических наук Алексей Паженков.

Для поиска и определения видов рукокрылых существует несколько методов — самарские биологи применили акустический. Специалисты используют специальные микрофоны и программное обеспечение, которые записывают голоса летучих мышей и помогают установить, кто именно издавал сигнал. Это позволяет фиксировать присутствие видов без прямого отлова и беспокойства животных. Особое внимание уделяется редко встречающимся на территории области видам, занесенным в Красную книгу, таким как гигантская вечерница, поздний кожан, нетопырь-карлик и другим.

«Предстоит еще большая работа по уточнению видовой принадлежности записанных голосов, ведению геоинформационной системы, обработке записей с помощью искусственного интеллекта, но уже и сейчас очевидно, что получены важные данные для сохранения ценных природных территорий Самарской области», — добавил Алексей Паженков.

Параллельно в регионе ведется работа по созданию условий для увеличения численности рукокрылых. Так, в 2025 году в рамках государственной программы было установлено 118 искусственных гнездовий, в том числе 10 специальных ящиков для летучих мышей. Это повышает шансы на успешное размножение и рост численности этих скрытных ночных обитателей Самарской области.

Фото - Алексей Паженков