В Самаре проверили содержание новых контейнерных площадок

С 2025 года по поручению главы города Самары Ивана Носкова коммунальные службы устанавливают современные площадки в городе. Новые блочно-модульные контейнерные площадки с отсеками для крупногабаритного мусора мобильны, что позволяет устанавливать их вдоль улично-дорожной сети, где чаще всего проходят подземные коммуникации. Кроме того, для предотвращения выкатывания контейнеров на дорогу модули площадок оснащены дверцами.



28 октября в ходе рабочего объезда первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин проверил содержание, капремонт и установку новых контейнерных площадок в Самарском, Октябрьском и Промышленном районах города.



Михаил Малыхин проверил устройство новых контейнерных площадок по улице Советской Армии между домами № 201 и № 203 и по улице Венцека, где у жителей дома № 54 и соседних домов появилась возможность пользоваться площадкой, не выходя на проезжую часть, как это было ранее.



Также по улице Стара-Загора у дома № 118 по обращениям граждан осуществлен перенос и капитальный ремонт контейнерной площадки с установкой нового металлического модуля. В этом году приведут в порядок и бункерную площадку на улице Черемшанской у дома № 123г. Взамен старых бункеров МБУ «Жиллидер» города Самары установит современную площадку на 6 баков.



«В условиях плотной жилой застройки районов исторического центра и частного сектора устройство контейнерных площадок бывает затруднено, так как их необходимо размещать без нарушения норм СанПиН. Зачастую жители складируют отходы вне бункеров, порождая навалы отходов на прилегающей территории, что затрудняет уборку. Именно так получается в случае с местом складирования ТКО на Черемшанской, поэтому принято решение о переоборудовании в текущем году бункерной площадки в контейнерную с заменой мусоросборников. Новые для Самары модели контейнерных площадок устанавливаем с прошлого года, они удобны в обслуживании спецтехникой и безопасны с санитарно-эпидемиологической точки зрения», – пояснил Вадим Елизаров, директор МБУ «Жиллидер» города Самары.



Отметим, в Самаре усилена работа с управляющими организациями в части вывоза веток, листвы и других растительных отходов и шин. МБУ «Жиллилер» заключил более 170 договоров с УК и шиномонтажами. Владельцы частных домовладений и садовых участков для утилизации растительных отходов и порубочных остатков должны использовать компостные ямы и дробилки веток. Отдельное правило действует для крупногабаритного мусора: складировать его на контейнерной площадке можно только при наличии специального отсека. Отработанные шины необходимо сдавать в пункты бесплатного приема.



Всего в Самаре более 5000 контейнерных площадок, из них 1670 — муниципальные. Их общая площадь составляет 232 тысячи квадратных метров.

Фото: пресс-служба администрации Самары