«РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы в городе с 3 ноября

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Адреса возможных отключений воды.

3 ноября

В связи с заменой пожарных гидрантов с 10:00 до 16:00 по адресу ул. 22 Партсъезда, 2Е проводятся работы без отключения потребителей. Рекомендуем сделать запас воды.

В связи с устранением утечки на трубопроводе диаметром 150 мм с 10:00 до 12:00 будет отключено ХВС по адресам: Московское шоссе, 252, 252А, 252Б, 252В, 254; ул. Ново-Вокзальная, 247, 249, 251, 251А, 253, 255, 257, 257А, 257Б; ул. Аминева, 4, 6, 8, 8А, 8Б, 10, 12.

В связи с установкой узла учета с 09:00 3 ноября до 09:00 4 ноября по адресу ул. Клиническая, 160 проводятся работы без отключения потребителей. Рекомендуем сделать запас воды.

5 ноября

В связи с ремонтными работами на НСП №54 с 10:00 до 12:50 будет отключено ХВС по адресам: ул. Ново-Садовая, 32-38, 42, 151, 153.

В связи с заменой прибора учёта с 10:00 до 12:00 будет осуществляться подача воды с пониженным давлением по адресу: ул. Ново-Комсомольская, 34А. Рекомендуем сделать запас воды.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.