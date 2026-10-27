«РКС-Самара»: должники рискуют остаться без канализации

В октябре 2026 года «РКС-Самара» направили абонентам-должникам почти 40 тысяч ярко-жёлтых уведомлений-требований об оплате задолженности. Их получили самарцы, которые не оплачивали квитанции от «РКС-Самара» более 3 месяцев.

Если долг не погасить до конца октября, абонентов может ждать крайняя мера воздействия – отключение канализации. Должники не смогут пользоваться унитазами и раковинами, так как канализационный выпуск из их квартиры будет перекрыт. Для соседей эта процедура не опасна – перекрывается выпуск из конкретной квартиры, общедомовой стояк остаётся открытым.

Также должников ждут другие принудительные меры, направленные на погашение задолженности: судебные решения о взыскании долгов, работа судебных приставов, аресты счетов и банковских карт. Чтобы избежать этого, «РКС-Самара» просят оплатить задолженность как можно скорее.

Тем, кто испытывает трудности с оплатой, компания предлагает обратиться в офис «РКС-Самара»: специалисты помогут найти решение и погасить задолженность поэтапно, без применения ограничительных мер.

В октябре 2026 года общая сумма долга самарцев перед «РКС-Самара» за услуги водоснабжения и водоотведения превысила 1,6 млрд рублей.

Оплатить без комиссии можно:

- через Личный кабинет на сайте «РКС-Самара» https://lk.roscomsys.ru/login;

- через операциониста в отделениях Почты России;

- в СберБанк Онлайн;

- через банкоматы и банковские приложения АО «Газпромбанк», ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Почта Банк».

«РКС-Самара» благодарят жителей города за полную и своевременную оплату холодного водоснабжения и водоотведения, а должников просят как можно скорее произвести оплату и не допускать нарушения сроков платежей.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»