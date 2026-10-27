«РКС-Самара»: должники рискуют остаться без канализации

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской областной детской клинической больнице им. Н. Н. Ивановой успешно проведено эндоскопическое удаление редкой доброкачественной опухоли трахеи у 15-летней девочки.
Врачи Самарской  областной детской больницы провели уникальную операцию по удалению гамартомы трахеи 
Впервые Кубок митрополита по дзюдо был проведен в Самарской области в 2016 году и с тех пор стал традиционным для нашего региона соревнованием.
В Самаре прошли областные соревнования по дзюдо «Кубок Митрополита Самарского и Новокуйбышевского»
2 ноября с 10:00 Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича открывает продажи билетов на балет-феерию П.И. «Щелкунчик».
САТОБ открывает продажи билетов на балет «Щелкунчик»
Спикером семинара выступил начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Константин Минин.
В Палате Адвокатов региона состоялся семинар, при участии самарского Росреестра
В коллективах на новость о беременности коллеги в большинстве случаев реагируют положительно (об этом рассказали 65% опрошенных). Причем женщины до 40 лет чаще говорили о позитивном отклике коллег (70% против 61% среди женщин 40+).
В Самаре 9% работающих женщин столкнулись с негативной реакцией работодателя на их беременность
30 октября (пятница) в 15.00 пройдет дрейф-медиация для подростков (12+) по выставке «Чувства(о) Дома» (6+). Ее проведет старший научный сотрудник музея Анастасия Сафронова.
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 30 и 31 октября
В дежурную часть Отделения МВД Большечерниговского района поступило сообщение от представителя одного из сетевых магазинов о хищении товарно-материальных ценностей. Ущерб составил более 3 тысяч рублей.
В Большечерниговском районе две женщины обвиняются в краже товаров из магазина
В регионе в школе №163 прошло обучение навыкам оказания первой помощи. Ученики освоили критически важные алгоритмы действий при несчастных случаях и нештатных ситуациях.
Учащиеся самарской школы №163 прошли обучение навыкам первой помощи
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.49
-0.05
EUR 90.09
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В ТЦ МЕГА Самары прошел шахматный турнир, который собрал 188 участников
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара»: должники рискуют остаться без канализации

200
В октябре 2026 года «РКС-Самара» направили абонентам-должникам почти 40 тысяч ярко-жёлтых уведомлений-требований об оплате задолженности.

В октябре 2026 года «РКС-Самара» направили абонентам-должникам почти 40 тысяч ярко-жёлтых уведомлений-требований об оплате задолженности. Их получили самарцы, которые не оплачивали квитанции от «РКС-Самара» более 3 месяцев.

Если долг не погасить до конца октября, абонентов может ждать крайняя мера воздействия – отключение канализации. Должники не смогут пользоваться унитазами и раковинами, так как канализационный выпуск из их квартиры будет перекрыт. Для соседей эта процедура не опасна – перекрывается выпуск из конкретной квартиры, общедомовой стояк остаётся открытым.

Также должников ждут другие принудительные меры, направленные на погашение задолженности: судебные решения о взыскании долгов, работа судебных приставов, аресты счетов и банковских карт. Чтобы избежать этого, «РКС-Самара» просят оплатить задолженность как можно скорее.

Тем, кто испытывает трудности с оплатой, компания предлагает обратиться в офис «РКС-Самара»: специалисты помогут найти решение и погасить задолженность поэтапно, без применения ограничительных мер.

В октябре 2026 года общая сумма долга самарцев перед «РКС-Самара» за услуги водоснабжения и водоотведения превысила 1,6 млрд рублей.

Оплатить без комиссии можно:

- через Личный кабинет на сайте «РКС-Самара» https://lk.roscomsys.ru/login;

- через операциониста в отделениях Почты России;

- в СберБанк Онлайн;

- через банкоматы и банковские приложения АО «Газпромбанк», ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Почта Банк».

«РКС-Самара» благодарят жителей города за полную и своевременную оплату холодного водоснабжения и водоотведения, а должников просят как можно скорее произвести оплату и не допускать нарушения сроков платежей. 

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С января по октябрь 2026 года специалисты лаборатории «РКС-Самара» проверили качество воды более 166 000 раз.
26 октября 2026, 15:29
Вода в кранах самарцев под надёжным контролем: лаборатория «РКС-Самара» провела более 166 000 исследований
С января по октябрь 2026 года специалисты лаборатории «РКС-Самара» проверили качество воды более 166 000 раз. ЖКХ
596
Адреса возможных отключений воды в Самаре 29 октября.
23 октября 2026, 15:25
"РКС -Самара" проведут ремонтно-профилактические работы 29 октября
Адреса возможных отключений воды в Самаре 29 октября. ЖКХ
890
«РКС-Самара» составили список домов, где чаще всего устраняли засоры в сети канализации.
21 октября 2026, 14:10
«РКС-Самара» устранили 626 засоров в сентябре и составили список самых некомфортных домов
«РКС-Самара» составили список домов, где чаще всего устраняли засоры в сети канализации. ЖКХ
1055

  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
С 24 октября временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района города Самары назначен Владимир Чванов.
26 октября 2026  15:39
Временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района Самары назначен Владимир Чванов
695
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
24 октября 2026  12:39
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
1336
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
23 октября 2026  13:10
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
850
Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере «Макс»
23 октября 2026  10:37
Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере «Макс»
841
97,4% жилого фонда подключено к отоплению в Самаре
22 октября 2026  13:44
97,4% жилого фонда подключено к отоплению в Самаре
883
Весь список