В Большечерниговском районе две женщины обвиняются в краже товаров из магазина

В дежурную часть Отделения МВД Большечерниговского района поступило сообщение от представителя одного из сетевых магазинов о хищении товарно-материальных ценностей. Ущерб составил более 3 тысяч рублей.

При изучении записей с камер видеонаблюдения полицейские обратили внимание на подозрительное поведение двух женщин на кассе самообслуживания. Они сканировали не все выбранные товары, после чего складывали продукцию в пакеты и покинули магазин. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности местных жительниц 1988 и 2004 годов рождения, выяснили возможные места их нахождения, после чего доставили обеих в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Допрошенные в качестве подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), задержанные признали вину в совершении противоправного деяния и пояснили, что решили похитить товары для личных нужд. Находясь у кассы самообслуживания, они понимали, что средств на банковской карте недостаточно для оплаты всех продуктов. Похищенным распорядились по своему усмотрению.

Следственным отделением ОМВД России по Большечерниговскому району уголовное дело расследовано и с утвержденным обвинительным заключением направлено в Большеглушицкий районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области