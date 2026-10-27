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В Палате Адвокатов региона состоялся семинар, при участии самарского Росреестра

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Спикером семинара выступил начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Константин Минин.

В Палате Адвокатов Самарской области состоялся семинар, при участии самарского Росреестра. Мероприятие было посвящено актуальным изменениям законодательства в сфере земли и недвижимости.

Спикером семинара выступил начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Константин Минин. Он представил участникам подробный обзор законодательных нововведений, уделив особое внимание Федеральному закону от 26.12.2024 № 487‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон вступил в силу с 1 марта 2025 г. и затронул сразу несколько нормативных актов.

Основной акцент в выступлении был сделан на уточнении правил в сфере земельных отношений, строительства и регистрации недвижимости. В центре внимания - принцип «построил — оформи», который призван упорядочить процесс оформления прав на вновь созданные объекты и сделать процедуры более прозрачными и предсказуемыми для всех участников рынка.

С 1 марта 2026 г. вступил в силу Федеральный закон № 295‑ФЗ, который устраняет многолетнюю правовую неопределенность в вопросах установления видов разрешенного использования (ВРИ) земельных участков. Новеллы закона систематизируют разрозненные нормы и закрепляют единый подход к определению ВРИ, что позволит снизить количество спорных ситуаций и административных барьеров в сфере земельных отношений. Для органов власти, граждан и бизнеса это означает более предсказуемые правила работы с земельными ресурсами.

Ключевым изменением стало четкое закрепление перечня документов, на основании которых устанавливается ВРИ, — в их число вошли градостроительный и лесохозяйственный регламенты, а также положение об особо охраняемой природной территории. Кроме того, закон вводит понятный порядок выбора ВРИ правообладателями, в том числе фиксирует случаи, когда использование участка допускается вне зависимости от установленного вида разрешенного использования. Такие меры направлены на сокращение инвестиционно‑строительного цикла и повышение эффективности вовлечения земель в хозяйственный оборот.

Константин Минин детально разобрал ключевые положения закона, разъяснил порядок применения новых норм и ответил на вопросы представителей адвокатского сообщества. Участники семинара смогли получить практические разъяснения по сложным правовым ситуациям, связанным с оформлением земельных участков и объектов капитального строительства.

«Взаимодействие Росреестра с профессиональным сообществом адвокатов позволяет своевременно выявлять проблемные точки и обеспечивать единообразное применение законодательства на практике», — отметила вице-президент Палаты адвокатов Самарской области Наталия Сухова.

По итогам мероприятия участники выразили заинтересованность в продолжении подобных встреч для оперативного обмена информацией о новых правовых нормах и их применении, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

 

Фото:  Управление Росреестра по Самарской области

Теги: Самара

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