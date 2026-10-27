В Самаре приступили к обустройству первых 28 платных парковочных зон. Все они разместятся в историческом центре города, среди наиболее крупных — зоны на ул. Молодогвардейской и ул. Фрунзе, где оборудуют 192 парковочных места, и на ул. Максима Горького — 176 мест. Для обозначения платных парковок в этих и других локациях наносится специальная разметка синего цвета, устанавливаются дорожные знаки, а также внешнее оборудование программно-аппаратного комплекса «Парковки63» с камерами фото- и видеофиксации.



Суммарно первые 28 платных парковочных зон вместят более 2 тысяч мест. Парковки появятся на площади Революции, Волжском проспекте, а также на 20 улицах — Молодогвардейской, Максима Горького, Фрунзе, Маяковского, Чапаевской, Вилоновской, Ульяновской, Красноармейской, Льва Толстого, Степана Разина, Некрасовской, Пионерской, Водников, Алексея Толстого, Венцека, Комсомольской, Ленинградской, Полевой, Лесной и Первомайской, на Аллее проектировщиков (от ул. Первомайской до ул. Невской), на Чкаловском, Ульяновском и Безымянском спусках.



Стоимость одного часа парковки составит 95 рублей — тариф актуализирован согласно методике расчета платы за парковку, утвержденной постановлением Правительства Самарской области. Стоимость рассчитывается согласно среднедушевому доходу за II квартал 2026 года (62 333 рубля). Вместе с тем предусмотрены абонементы на 30 дней и на год, а также льготные тарифы. Парковки будут бесплатными первые 15 минут, с 20:00 до 8:00 в будни и круглосуточно — в выходные.



Реализацией проекта «Парковки63» совместно с администрацией города Самары занимаются МКУ «Центр организации дорожного движения» и бизнес-группа Сбер2В, предоставляющая решение «Цифровое парковочное пространство». В настоящее время проходит регистрация домена для запуска городского сайта платных парковок.

Фото: пресс-служба адми



