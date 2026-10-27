Самарцы смогут увидеть шесть фильмов программы ЭХО XXVIII ММФАФ

Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации приглашает 9-11 ноября на кинопоказы в рамках программы ЭХО XXVIII Московского международного фестиваля архивных фильмов. 12+

Зрители увидят шесть картин, снятых с 1932 по 1957 год: от советской драмы до европейской и голливудской классики.

В программе будут представлены уникальные ленты:

• Братья (1957, реж. Иван Лукинский, 80 мин)

• Великая иллюзия / La grande illusion (1937, реж. Ж. Ренуар, 112 мин)

• Римский экспресс / Rome Express (1932, реж. Уолтер Форд, 83 мин)

• Слово / Ordet (1955, реж. Карл Теодор Дрейер, 115 мин)

• Грозовой перевал / Wuthering Heights (1939, реж. Уильям Уайлер, 102 мин)

• Великий утешитель (1933, реж. Лев Кулешов, 95 мин)

Эти фильмы по-разному говорят о человеческих отношениях, испытаниях и выборе, а вместе дают возможность увидеть, как менялся язык кино в разных странах и эпохах. Показы состоятся в Центре российской кинематографии «Художественный» им. Т. А. Ивановой по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 105.

Приходите, чтобы проникнуться атмосферой архивного кино, увидеть редкие кадры и узнать новую информацию о великих картинах!

Фото: минкульт СО