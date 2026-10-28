В Клиниках СамГМУ впервые в рамках выделенных квот Минздрава России применили CAR-T-терапию для лечения онкогематологических заболеваний

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) впервые по квотам Минздрава России применён разработанный в СамГМУ биомедицинский клеточный продукт. Пациент — житель Самары 69 лет, с опухолевым заболеванием лимфатической системы.

Как сообщил проректор по научной работе СамГМУ, заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсами гематологии и трансфузиологии, директор НИИ гематологии Игорь Давыдкин, поскольку все предыдущие методы лечения не дали результата, было принято решение в соответствии с Национальными клиническими рекомендациями применить у этого пациента разработанный в СамГМУ биомедицинский клеточный продукт. На это впервые были выделены квоты Минздрава России.

Пациенту выполнена CAR-T-клеточная терапия (анти-CD19). Клеточный продукт создан на аутологичном материале — перепрограммированных клетках иммунной системы самого пациента, приобретающих способность распознавать и уничтожать опухолевые клетки.

После введения продукта пациент находится под наблюдением в специализированной палате комплекса чистых помещений клиник СамГМУ. По завершении восстановления и выписки предусмотрены дальнейшее динамическое наблюдение, консультативная поддержка и периодическое обследование.

Напомним, в мае 2026 года СамГМУ получил разрешение Минздрава России на производство и применение клеточного продукта «Anti-CD19 CAR-T клетки человека для аутологичного применения». Это первый в истории вуза разрешительный документ на биомедицинские клеточные продукты и первый подобный опыт среди нестоличных регионов России. Продукт предназначен для взрослых пациентов с неходжкинскими В-клеточными лимфомами после двух и более линий системной терапии — то есть для случаев, когда стандартное лечение малоэффективно.

По словам Игоря Давыдкина, метод обеспечивает быструю реакцию на опухолевые клетки и редкими случаями развития тяжёлых реакций, а его реализация позволит повысить общую выживаемость таких пациентов в два раза и снизить зависимость от дорогостоящего импорта.

Ежегодно в такой терапии нуждаются сотни пациентов, и с запуском отечественного производства у них появляется доступ к эффективному и высокотехнологичному лечению. До конца 2026 года в СамГМУ планируют пролечить ещё 9 пациентов, а в следующем году планируется увеличить это количество.

«В СамГМУ работают блестящие ученые и врачи, благодаря решениям которых пациенты получают помощь там, где еще недавно болезнь считалась неизлечимой. Клеточная терапия, созданная в университете и применяемая теперь по квоте Минздрава России, — это результат нашей системной работы. Именно на таких прорывных направлениях мы фокусируем стратегию развития вуза — в науке, образовании, производственной деятельности и во всех процессах, которые позволяют довести решения, которые еще вчера могли показаться фантастикой, до реального пациента», — отметил ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов.

Фото: пресс-служба СамГМУ

Источник: tvsamara.ru