Совет ветеранов ГУ МЧС СО — лидер дистанционно-просветительской работы в ПФО

Ветеранская организация Главного управления МЧС России по Самарской области (общественная организация ветеранов, пенсионеров гражданской обороны и противопожарной службы Самарской области) заняла первое место по дистанционно-просветительской работе в Самарской области в рамках Приволжского федерального округа.

Значимая роль ветеранской организации — в воспитании молодёжи и формировании правильных ориентиров для будущих пожарных и спасателей. Работа совета ветеранов помогает выстраивать верный вектор развития службы и способствует становлению личности подрастающего поколения.

Особого внимания заслуживает деятельность председателя совета ветеранов Николая Михайловича Кичайкина. Он признан одним из лучших лекторов ветеранского движения в Приволжском федеральном округе. Этот факт отметил председатель Совета ветеранов ПФО Пётр Андреевич Третьяков во время своего визита в Самарскую область.

Активная позиция Николая Михайловича и всего президиума ветеранов подчёркивает, насколько важное место занимает ветеранское движение в жизни территориального пожарно-спасательного гарнизона Самарской области. Ветераны не просто сохраняют традиции службы — они напрямую участвуют в подготовке новых поколений огнеборцев и укреплении профессионального, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области