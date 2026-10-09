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В регионе завершилась масштабная командно-штабная тренировка по гражданской обороне

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9 октября завершилась масштабная командно-штабная тренировка по ГО. В финальный день особое внимание уделили проверке систем оповещения.

Сегодня завершилась масштабная командно-штабная тренировка по гражданской обороне.

В финальный день особое внимание уделили проверке систем оповещения: по всему региону звучали сирены и громкоговорители, а в эфире теле- и радиоканалов транслировались специальные сообщения.

Параллельно с этим прошла практическая часть: были развернуты эвакуационные пункты, где специалисты отработали алгоритмы приема и регистрации граждан, что стало основной темой заседания эвакуационной комиссии.

На объектах повышенной опасности прошли смотры готовности сил и средств, а также отработка действий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-лужба ГУ МЧС России по Самарской области.

 

Фото:   скриншот видео ГУ МЧС России по Самарской области

Теги: МЧС Самара

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