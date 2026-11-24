В Сызрани предъявлено обвинение во взяточничестве двум бывшим сотрудникам полиции в коррупционных преступлениях, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

По версии следствия, в 2026 году один из фигурантов получил в качестве взятки 90 тысяч рублей от главы крестьянско-фермерского хозяйства за не привлечение его к административной ответственности за организацию трудовой деятельности иностранных гражданин и лиц без гражданства в нарушении действующего законодательства Российской Федерации.

Он же, выступая посредником, передал второму фигуранту 60 тысяч рублей в качестве взятки от указанного выше взяткодателя за совершение аналогичных действий.



В отношении фигурантов по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и заключения под стражу.



По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Фото: СУ СКР СО