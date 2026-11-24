Главный внештатный диетолог минздрава Самарской области, профессор, д.м.н. Ольга Сазонова:



"Желудочно-кишечный тракт не любит резких изменений в питании, переедания и раздражающих веществ.

Регулярное питание. Рекомендуется 3 основных приема пищи и возможен 1-2 перекуса. Завтрак обязателен, около 30% суточной энергии, пропуск завтрака - распространённая причина обострения хронических заболеваний ЖКТ.

Ужин должен быть лёгким, не более 10–15% от суточного рациона, за 3 часа до сна. Не переедать, чувство насыщения происходит через 15–20 минут и если есть слишком быстро, легко переесть, что приводит к вздутию живота и дискомфорту.

Питание должно быть сбалансированным. Ежедневный рацион должен включать: белки (мясо, птица, рыба, яйца), углеводы, клетчатка не менее 30 г., жиры (растительные масла, орехи, жирная рыба).

Щадящие способы приготовления, меньше раздражителей. Ограничить жарку, маринование, чрезмерно острую пищу, они раздражают слизистую оболочку желудка и кишечника, влияют на перистальтику. Меньше включать в свой рацион продуктов промышленного изготовления (полуфабрикаты, копчёности, фастфуд).

Откажитесь от алкоголя и курения. Напрямую повреждают слизистую оболочку желудка, являются факторами риска воспалительных заболеваний кишечника.

Ограничьте сладкие газированные напитки, они нарушают баланс микрофлоры кишечника.



Здоровье желудочно-кишечного тракта определяется не каким-то "суперпродуктом", а ежедневными привычками. Если уже имеются изжога, вздутие живота, боль в животе или нарушения стула и самостоятельная коррекция в сторону сбалансированности питания не приносит положительного результата, то необходимо обратиться к врачу. Не занимайтесь самолечением".

Фото: минздрав СО