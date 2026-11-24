Государственная жилищная инспекция Самарской области провела рейтингирование эффективности управляющих организаций региона по итогам третьего квартала — в него вошли 335 компаний.



Главная цель такого мониторинга — сделать работу коммунальщиков прозрачной и помочь жителям объективно оценивать тех, кто обслуживает их дома.



Как оценивали управляющие компании?



Специалисты ГЖИ Самарской области анализировали работу каждой организации по комплексу ключевых показателей:

Жалобы жителей: общее количество обращений граждан на работу УК.

Штрафы: наличие и объем административных наказаний.

Исполнительность: количество неисполненных в срок предписаний от жилищной инспекции.

Финансовая дисциплина: отсутствие грубых нарушений лицензионных требований (в частности, долгов перед ресурсоснабжающими организациями, подтвержденных судом или самой УК, в размере от двух среднемесячных платежей и выше).

Стабильность: средний срок обслуживания многоквартирных домов, находящихся в управлении.

Цифровая открытость: наличие и активность компании на Платформе обратной связи (ПОС).

Обратная связь: процент удовлетворенности жителей ответами на ПОС.

Опрос граждан: удовлетворенность жителей.



«Рейтинг — это удобный инструмент контроля. Если ваша управляющая компания из квартала в квартал оказывается в «красной зоне», это веский повод для собственников задуматься о проведении общего собрания и смене обслуживающей организации», - прокомментировал врио руководителя ГЖИ Самарской области Георгий Степанян.



Ознакомиться с полным списком компаний и узнать, какое место занимает ваша УК, можно на официальном сайте Государственной жилищной инспекции Самарской области. (https://gzhi.samregion.ru/2026/05/18/2026/), сообщает пресс-служба ГЖИ Самарской области.

Фото: пресс-служба ГЖИ Самарской области