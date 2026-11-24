23 ноября глава Октябрьского района Самары Сергей Радько ответил на вопросы жителей города в рамках прямого эфира на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Он подвел промежуточные итоги года, коснувшись тем благоустройства дворов, ремонта дорог и масштабной перекладки теплосетей. Также глава района поделился результатами строительства социальных объектов и работы с молодежью в уходящем году.



«В своей ежедневной работе мы продолжаем делать наш район лучше в тесном взаимодействии с жителями. Убежден, что лучшие решения рождаются там, где опыт жителей соединяется с возможностями администрации города - мнение горожан помогает направлять ресурсы на те объекты и проекты, которые действительно важны району. А программы реализации проектов благоустройства, ТОСы работают лучше, когда жители участвуют в процессе, а не остаются сторонними наблюдателями», - сказал глава Октябрьского района Сергей Радько.



Так, житель дома №15А по ул. Подшипниковой сообщили об отсутствии горячей воды и отопления в доме из-за неисправности на сетях теплоснабжения. Отвечая на вопрос глава района принес извинения жителям за доставленные неудобства, в настоящее время все работы завершены - в квартиры тепло поступает, предстоит выполнить благоустройство территории. В продолжение темы Сергей Радько рассказал, что в этом году в Октябрьском районе специалисты выявили 38 адресов, где располагаются бесхозные тепловые линии, 14 из них привели в порядок, остальные планируют оформить до конца года.



«Благодаря поддержке главы Самары предусмотрели в бюджете города средства на выявление и оформление бесхозных тепловых линий, чтобы получить на них технические паспорта. Так город сможет распоряжаться этими объектами и своевременно реагировать на технические отказы, а значит минимизировать возможные неудобства для горожан в течение отопительного сезона", — отметил Сергей Радько.



Во время эфира Сергей Радько ответил на ряд вопросов, поступивших на интернет-площадки: более 15 обращений пришло на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», ещё 3 вопроса жители прислали в видеоформате, в комментариях к эфиру жители разместили порядка 10 своих вопросов, ещё 2 обращения пришли на электронную почту телеканала «Самара-ГИС» до начала эфира. Те вопросы, на которые глава района не успел ответить непосредственно в прямом эфире, будут рассмотрены индивидуально – все обратившиеся получат развернутые ответы.



26 ноября прямой эфир в социальной сети ВКонтакте проведет глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко.

Фото: пресс-служба администрации Самары