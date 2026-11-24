Самарская областная библиотека для слепых проведет инклюзивный фестиваль «Женщина-талант» на площадке Самарской городской организации Всероссийского Общества Слепых.



Участницами фестиваля станут женщины от 12 лет, представившие свои творческие работы в девяти номинациях:

• Вокал;

• Музыкальное-инструментальное искусство;

• Театральное и исполнительское искусство;

• Творчество в кадре;

• Декоративно-прикладное искусство;

• Изобразительное искусство;

• Художественное слово;

•Групповое творчество;

• Спецноминация «Секрет домашнего мастерства».



Главное условие фестиваля – творческая работа должна демонстрировать результат творческой деятельности участницы.

Особое внимание на фестивале уделяется национальным мотивам и особенностям, отражённым в творческих номерах и изделиях прикладного творчества, что полностью созвучно тематике Года Единства народов России.



По итогам фестиваля все участницы будут награждены дипломами, а лучшие работы получат возможность быть представленными на региональных и федеральных культурных площадках.



Фестиваль организован в рамках года Единства народов России.

Фото: минкульт СО