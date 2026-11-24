Самарская областная библиотека для слепых проведет инклюзивный фестиваль «Женщина-талант» на площадке Самарской городской организации Всероссийского Общества Слепых.
Участницами фестиваля станут женщины от 12 лет, представившие свои творческие работы в девяти номинациях:
• Вокал;
• Музыкальное-инструментальное искусство;
• Театральное и исполнительское искусство;
• Творчество в кадре;
• Декоративно-прикладное искусство;
• Изобразительное искусство;
• Художественное слово;
•Групповое творчество;
• Спецноминация «Секрет домашнего мастерства».
Главное условие фестиваля – творческая работа должна демонстрировать результат творческой деятельности участницы.
Особое внимание на фестивале уделяется национальным мотивам и особенностям, отражённым в творческих номерах и изделиях прикладного творчества, что полностью созвучно тематике Года Единства народов России.
По итогам фестиваля все участницы будут награждены дипломами, а лучшие работы получат возможность быть представленными на региональных и федеральных культурных площадках.
Фестиваль организован в рамках года Единства народов России.
Фото: минкульт СО