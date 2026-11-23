20 ноября 2026 года в МТС Live Холл Самара прошло мультижанровое шоу «Эхо единства».

Самара стала второй точкой тура по пяти городам Российской Федерации с новой программой, созданной специально для тура. Проект реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, организатором выступило ФГБУК Росконцерт. В новую программу вошли новые номера и новые участники.

Тур открылся 16 ноября в Нижнем Новгороде в МТС Live Холле. После Самары шоу продолжит путь по стране: 3 декабря программа будет представлена в Новосибирске в Концертном комплексе им. В. Маяковского, 5 декабря — в Екатеринбурге в Киноконцертном театре «Космос». Завершится тур 7 декабря в Челябинске в Концертном зале «Таганай».

На сцену вышли более 35 артистов из разных регионов страны. Хедлайнером стала группа Казаки делают хиты. Также в программе приняли участие URSUL, Ася Зыкова, BELOBOKA, Дышать и Ника Дубик. Национальное звучание народов России было представлено в новом художественном прочтении: фолк в разных вариациях объединился в цельную программу, выстроенную как единая линия повествования.

«Эхо единства» — культурно-просветительский проект, направленный на популяризацию музыкального наследия народов России. Шоу собрало широкую аудиторию — семьи, школьников, студентов и всех, кто интересуется культурой нашей многонациональной страны. Проект реализован в Год единства народов России и стал вкладом в укрепление межнационального согласия и сохранение культурного наследия.

Подробная информация о проекте — на официальном сайте echo-edinstva.ru.

Организатор — ФГБУК Росконцерт.

Фото: минкульт СО