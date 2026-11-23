В Самаре на текущей неделе будет ограничено движение трамваев на перекрестках с автомобильными дорогами в связи предоставлением технологических окон для ремонта трамвайных путей:



- с 22:00 24.11.2026г. по 02:00 25.11.2026г. ул. 22 Партсъезда – ул. Победы;



Движение трамвайных маршрутов будет организовано:



Маршруты №№ 4, 23

– в прямом направлении: Дом печати / ул. Антонова–Овсеенко - ул. Гаражная - Четвертый проезд - ул. Врубеля - ул. Ново-Садовая - пр. Ленина - ул. Полевая - ул. Арцыбушевская - ул. Красноармейская - ул. Урицкого - ул. Пензенская - ул. Дачная - ул. Тухачевского - ул. Партизанская - ул. Аэродромная - ул. Промышленности - ул. Гагарина - 1-й Безымянный переулок - ул. Физкультурная - ул. Двадцать второго Партсъезда;



– в обратном направлении: ул. Двадцать второго Партсъезда - ул. Гагарина, ул. Промышленности ул. Аэродромная - ул. Партизанская - ул. Тухачевского - ул. Дачная - ул. Пензенская - ул. Урицкого - ул. Красноармейская - ул. Арцыбушевская - ул. Полевая - пр. Ленина - ул. Ново-Садовая - ул. Врубеля - Четвертый проезд – ул. Гаражная – ул. Антонова-Овсеенко / Дом Печати;



Маршрут № 7

– в прямом направлении: Московское шоссе - ул. Ташкентская - ул. Демократическая - ул. Ново-Садовая - ул. Ново-Вокзальная - ул. Ставропольская - ул. Антонова-Овсеенко / Дом Печати;



– в обратном направлении: Дом Печати / ул. Антонова-Овсеенко - ул. Ставропольская - ул. Ново-Вокзальная - ул. Ново-Садовая - ул. Демократическая - ул. Ташкентская - Московское шоссе;



Маршрут № 19

– в прямом направлении: ул. Фадеева - ул. Ново-Вокзальная - ул. Ставропольская - ул. Антонова-Овсеенко / Дом Печати;



– в обратном направлении: Дом Печати / ул. Антонова-Овсеенко - ул. Ставропольская - ул. Ново-Вокзальная - ул. Фадеева.



Маршрут № 21

– в прямом направлении: ул. Демократическая - ул. Ташкентская - ул. Советская - ул. Победы - пр. Кирова – ул. Железной Дивизии – Костромской переулок;



- с 02:00 25.11.2026г. по 05:00 25.11.2026г. ул. Аэродромная – ул. Авроры;



- с 22:00 25.11.2026г. по 00:00 26.11.2026г. ул. Алма-Атинская – пр. Металлургов;



- с 01:00 26.11.2026г. по 02:00 26.11.2026г. ул. Ташкентская – ул. Стара-Загора;



- с 02:00 26.11.2026г. по 05:00 26.11.2026г. ул. Ново-Вокзальная – ул. Стара-Загора;



- с 22:00 27.11.2026г. по 05:00 28.11.2026г. и с 22:00 28.11.2026г. по 05:00 29.11.2026г.ул. Красноармейская – ул. Агибалова/ул. Спортивная;



Движение трамвайных маршрутов будет организовано:



Маршрут № 1

– в прямом направлении: ул. Чапаевская – ул. Венцека – ул. Фрунзе – ул. Красноармейская – ул. Арцыбушевская – ул. Полевая – ул. Мичурина – ул. Клиническая – ул. Чернореченская – ул. Киевская – ул. Партизанская – ул. Аэродромная;



– в обратном направлении: ул. Аэродромная – ул. Партизанская – ул. Киевская – ул. Чернореченская – ул. Клиническая – ул. Мичурина – ул. Полевая – ул. Арцыбушевская – ул. Красноармейская – ул. Фрунзе – ул. Пионерская – ул. Чапаевская;



Маршрут № 4 (кольцевой)

– ул. Ново-Садовая – проспект Ленина – ул. Полевая – ул. Мичурина – ул. Клиническая – ул. Чернореченская – ул. Киевская – ул. Партизанская – ул. Аэродромная – ул. Промышленности – ул. Гагарина – ул. XXII Партсъезда – ул. Ставропольская – ул. Антонова-Овсеенко – ул. Гаражная – Четвертый проезд – ул. Врубеля - ул. Ново-Садовая;



Маршрут № 16

– в прямом направлении: ул. Тухачевского – ул. Киевская – ул. Чернореченская – ул. Клиническая – ул. Мичурина – ул. Полевая – ул. Арцыбушевская – ул. Красноармейская – ул. Фрунзе – ул. Пионерская – ул. Чапаевская;



– в обратном направлении: ул. Чапаевская – ул. Венцека – ул. Фрунзе – ул. Красноармейская – ул. Арцыбушевская – ул. Полевая – ул. Мичурина – ул. Клиническая – ул. Чернореченская – ул. Киевская – ул. Тухачевского;

Маршрут № 23 (кольцевой)

–ул. Ново-Садовая - ул. Врубеля – Четвертый проезд – ул. Гаражная – ул. Антонова-Овсеенко – ул. Ставропольская – ул. XXII Партсъезда – ул. Гагарина – ул. Промышленности – ул. Аэродромная – ул. Партизанская – ул. Киевская – ул. Чернореченская – ул. Мичурина – ул. Полевая – проспект Ленина – ул. Ново-Садовая.