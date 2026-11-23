Участниками «Фестиваля госпабликов», проводимого Центром управления регионом совместно с Правительством Самарской области, стали более 100 специалистов по работе в соцсетях со всего региона. Это администраторы официальных страниц государственных и муниципальных организаций, а также социальной сферы, здравоохранения, образования, труда и занятости, культуры, спорта. Именно они каждый день рассказывают о новостях и отвечают на вопросы жителей.

«За каждым комментарием в социальной сети – неравнодушные люди. Это и жители, которые беспокоятся о своем городе или поселке, обращаясь с вопросами, и администраторы госпабликов, которым важно найти для человека нужные слова. От того насколько сложится этот диалог – зависит доверие жителей к органам власти», - подчеркнула руководитель Центра управления регионом Самарской области Екатерина Сидорова.

Всего в Самарской области более 2 700 госпабликов, их аудитория во «ВКонтакте» почти 3 миллиона пользователей. Ежемесячно выходит порядка 144 600 публикаций – это 5 место в Приволжском федеральном округе в рейтинге по 8-ФЗ. Уже создано 1 700 каналов в Max, и их число продолжает активно расти.

Кроме того, через соцсети приходит около 65% обращений, которые поступают в органы власти. За 6 лет через систему «Инцидент Менеджмент» отработаны 1 млн. 256 тысяч 619 сообщений граждан в социальных сетях. Напомним, эта федеральная система обработки обращений — основной инструмент работы ЦУР.

Заместитель руководителя Администрации Губернатора Самарской области Дина Черемушкина поблагодарила администраторов госпабликов за работу и отметила, чтоб благодаря их усилиям жители получают надежную и проверенную информацию из первоисточников. Администраторам, показавшим лучшие результаты в 2026 году, были вручены Благодарственные письма. При оценке учитывался качественный контент, творческий подход, работа с обратной связью.

«Большое количество пациентов нам пишут, задают вопросы, коллеги на связи практически круглосуточно, 24/7, чтобы люди всегда могли получить ответы на самые чувствительные для них вопросы, высокая оценка работы – это наша общая победа!» - поделилась Алена Гарина, начальник отдела по связям с общественностью Самарского областного онкологического диспансера.

Среди победителей как крупные сообщества – администрации Тольятти, Сызрани, Кинеля, министерства здравоохранения, театра драмы, СамАрта, Художественного музея, так и небольшие паблики – детского сада «Волжские капельки» Тольятти, областной библиотеки для слепых, редакции газеты «Шенталинские вести».

На фестивале специалисты Центра управления регионом провели обучающие сессии по развитию госпабликов, созданию вовлекающего контента с использованием нейросетей, а также закрепили знания интерактивным квизом.

Мероприятие прошло на площадке Исторического парка «Россия – Моя история», экскурсия стала ярким дополнением для участников из разных уголков Самарской области.

Фото предоставлены ЦУР Самарской области