В Железнодорожном районе Самары в 2026 году ведется работа по приведению торговых объектов к единому виду, а также продолжается борьба с незаконными торговыми объектами. На этой теме подробно остановился глава Железнодорожного района Вадим Тюнин в рамках прямого эфира с жителями, который он провел на своей странице ВКонтакте 19 ноября.



«На сегодняшний день в Железнодорожном районе более 250 нестационарных торговых объектов. В течение текущего года с территорий района демонтированы и вывезены 5 объектов с улиц Дачной, 40Б, 10Б, к. 1; Клинической, 212Б; Мориса Тореза, 34Б; Владимирской, 88Б. Еще 8 таких павильонов внесены в реестр объектов, подлежащих демонтажу. Отмечу, что все работы по сносу выполнены без использования бюджетных средств», – рассказал Вадим Тюнин.



Параллельно в районе ведется обновление фасадов торговых объектов, расположенных на пересечении улиц Пензенской и Владимирской. Эта работа стала логичным продолжением выполненного в этом году ремонта проезжей части и тротуаров по ул. Владимирской от ул. Безымянной до ул. Мичурина.



«Наша задача — благоустроить территорию комплексно и привести в порядок находящиеся здесь торговые павильоны в соответствии с единым дизайн-кодом нестационарных торговых объектов, разработанным главным архитектором города. Уже сейчас можно наблюдать, как преображаются фасады торговых павильонов на Владимирской — часть из них уже приобрела новый облик. Надеюсь, что жители по достоинству оценят новый вид улицы по завершении всех работ», – прокомментировал Вадим Тюнин.



Напомним, созданный дизайн-код включает правила расположения уличных киосков и павильонов, включая объекты для сезонной торговли, вдоль тротуаров и на перекрестках, определяет их габариты, варианты оформления фасадов и информационных конструкций, а также возможные элементы благоустройства прилегающей территории. Также предусмотрены варианты возможных форм торговых объектов в зависимости от их классификации и варианты их соединения между собой. Отдельное внимание уделено вывескам.



Отметим, что предпринимателям города Самары предстоит привести к единообразию все павильоны и прилегающие к ним территории до 1 сентября 2027 года. За нарушения требований к внешнему виду торговых объектов по истечении переходного периода будет применяться система штрафов: для физических лиц — от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 75 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба администрации Самары