В рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям», оперативно-профилактической операции «Чистое поколение» и акции «Защитники Отечества» сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте провели встречу с воспитанниками ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный)».

Юрисконсульт правового направления провела для воспитанников центра правовое информирование: ребятам разъяснили права и обязанности, закреплённые в Конституции РФ и Конвенции о правах ребёнка, а также виды юридической ответственности — административной и уголовной — за совершение правонарушений и преступлений.

В рамках информационно-пропагандистской акции «Время служить в транспортной полиции» специалист профессиональной подготовки рассказал воспитанникам «Искры» о специфике службы в органах внутренних дел на транспорте и требованиях к кандидатам.

Сотрудник отделения по делам несовершеннолетних напомнил ребятам из центра правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Сотрудник кинологической службы показала воспитанникам, как служебные собаки выполняют различные команды, ориентируются по запаху и берут след. Эксперт экспертно-криминалистического отделения поделился с ребятами тонкостями работы экспертов и интересными фактами из своей практики по раскрытию преступлений.

С воспитанниками центра стражи порядка провели профилактические беседы, направленные на предупреждение правонарушений и преступлений, разъяснение их прав и обязанностей. Особое внимание уделили профилактике «зацепинга» и предупреждению травматизма на объектах транспортной инфраструктуры. Воспитанникам объяснили, к каким трагическим последствиям могут привести опасные игры на железной дороге и нарушение правил безопасности.

Кроме того, в рамках операции «Чистое поколение» и акции «Защитники Отечества» полицейские подробно остановились на пагубном влиянии наркотиков на организм и психику человека, а также обсудили с воспитанниками центра опасность вовлечения в незаконный оборот запрещённых веществ, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте