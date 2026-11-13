В Сызрани пройдет Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома»

14 ноября 2026 года в городском округе Сызрань состоится Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома» («Платить добром»). Праздничное мероприятие пройдет в Драматическом театре им. А.Н. Толстого. (0+)



Каждый год яркий национальный праздник собирает участников со всей Самарской области и из других регионов России.

Фестиваль стал доброй традицией в культурной жизни города, он направлен на сохранение национальных обычаев и языка, знакомство с самобытной культурой финно-угорских народов.

В 2026 году Фестиваль посвящен Году единства народов России.



«Особенно символично, что в 2026 году наш фестиваль проходит под знаком Года единства народов России. Его девиз — «Платить добром» — как нельзя лучше отражает саму суть межнациональных отношений в нашей стране, где уважение к культуре соседа, готовность прийти на помощь и искренний интерес к традициям друг друга являются основой прочного мира и согласия», — отметила министр культуры Самарской области Екатерина Матвеева.



На Фестивале гости праздника знакомятся с выставкой декоративного народно-прикладного творчества, где будет представлена история мордовского народа, национальные костюмы, литература на языках финно-угорских народов, изделия мастеров.



В концертной программе фестиваля примут участие гости из республики Мордовия, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей, а также хореографические и фольклорные коллективы Сызрани.



Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома» играет важную культурную роль в деле сближения народов, взаимного духовного обогащения и укрепления межрегионального сотрудничества, дружбы и взаимопонимания между народами России.



Учредителями и организаторами праздника являются Администрация городского округа Сызрань, Управление культуры и Мордовская национально-культурная автономия г.о. Сызрань.

Фото: минкульт СО