На Ленинградской в Самаре открылась первая сеть уличного Wi-Fi

Я нашел ошибку
Главные новости:
С помощью беспилотников уже выявлены нарушения в использовании водных объектов. В Отрадном возбуждено 25 дел об административных правонарушениях
В губернии с помощью беспилотников начали выявлять экологические нарушения
Температура воздуха 14 ноября в Самаре ночью +3, +5°С, днем +8, +10°С.
14 ноября в регионе дождь, до +11°С
На церемонии «Серебряный гранат» были вручены также Почетные грамоты министерства культуры Самарской области сотрудникам театра:
12 ноября в Самарской области состоялась церемония вручения Премии «Серебряный гранат»
По информации Приволжского УГМС в ближайший час с сохранением ночью и утром 14 ноября в Самарской области ожидается туман, с ухудшением видимости до 500 метров и менее.
В ближайший час и до утра 14 ноября в Самарской области ожидается туман
Встреча с лектором Российского общества «Знание», актером театра и кино Игорем Жижикиным состоится 16 ноября в школе № 1 п.г.т. Стройкерамика муниципального района Волжский.
Актер Игорь Жижикин выступит перед школьниками региона
ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой БПЛА на промышленное предприятие в Самарской области,  сообщает информационный центр СК России.
СК России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой БПЛА в Самарской области
В Самаре в 2026 году остановочные павильоны появятся на 20 локациях. 14 конструкций уже установлено на улицах Трубной/Эльтонской, Парниковой, Ракитовском шоссе и в других точках города.
В Самаре установят еще порядка 6 остановочных павильонов до конца года
Самарская областная библиотека для слепых — специализированное учреждение культуры, которое обеспечивает незрячим и слабовидящим жителям региона доступ к литературе, знаниям, творчеству и общению.
13 ноября — Международный день слепых
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.98
0.32
EUR 92.33
-0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Справочник
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Тактильная выставка «Найти свое: прикосновение к истокам» откроется в Самаре
В день рождения знаменитого режиссера 18 ноября Музей Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Реализация нацпроектов и строительство социальных объектов: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
Весь список
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На Ленинградской в Самаре открылась первая сеть уличного Wi-Fi

295
В Самарской области продолжается работа по развитию доступной цифровой инфраструктуры: на улице Ленинградской в Самаре открылась первая сеть публичного уличного Wi-Fi.

В Самарской области продолжается работа по развитию доступной цифровой инфраструктуры: на улице Ленинградской в Самаре открылась первая сеть публичного уличного Wi-Fi. Бесплатный и стабильный интернет появился на одной из самых популярных пешеходных и туристических артерий города. Проект инициирован и реализован компанией «Волгогазтелеком».

Важность создания комфортной и современной среды для жителей региона, в том числе через развитие цифровых сервисов и расширение доступа к интернету, неоднократно подчёркивал глава региона Вячеслав Федорищев. В настоящее время более 80% жителей региона получают государственные и муниципальные услуги через электронные сервисы. На доступность цифровых услуг направлен национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Зона покрытия протяжённостью около километра охватывает участок от улицы Куйбышева до Галактионовской. Для обеспечения качественного сигнала на маршруте установлено порядка 20 современных точек доступа. Точки связи компания «Волгогазтелеком» строила с запасом: мощности сети рассчитаны на пиковые нагрузки в высокий сезон и способны обеспечивать скоростной связью тысячи людей одновременно.

«Появление публичного Wi-Fi в знаковом для горожан и популярном у туристов месте сделает его ещё более комфортным. Теперь гости и жители города могут оставаться на связи, делиться фото и видео в реальном времени, совершать звонки, удалённо работать и пользоваться цифровыми сервисами без ограничений. Оператор связи обеспечил бесшовное соединение между точками», - отметил заместитель министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин.

Компания «Волгогазтелеком» отмечает надежность и безопасность подключения. «Технологии качественные: оптика подведена к каждому роутеру, сами роутеры установлены на фасадах объектов недвижимости. Всё защищено, всё закрыто - никаких взломов просто невозможно. Сеть смонтирована отдельно, специально установлена защита и верификация через мобильную связь», - отметил Николай Прощалыкин, генеральный директор телекоммуникационной компании.

Для жителей это не просто техническая новация, а реальная повседневная польза. «Теперь будет очень удобно: не пользоваться своим интернетом в зависимости от оператора, а подключаться к Wi-Fi», - поделилась жительница Самары Елена Зиброва.

 

Фото: ГТРК «Самара»

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С помощью беспилотников уже выявлены нарушения в использовании водных объектов. В Отрадном возбуждено 25 дел об административных правонарушениях
13 ноября 2026, 19:57
В губернии с помощью беспилотников начали выявлять экологические нарушения
С помощью беспилотников уже выявлены нарушения в использовании водных объектов. В Отрадном возбуждено 25 дел об административных правонарушениях. Экология
89
Температура воздуха 14 ноября в Самаре ночью +3, +5°С, днем +8, +10°С.
13 ноября 2026, 19:25
14 ноября в регионе дождь, до +11°С
\Температура воздуха 14 ноября в Самаре ночью +3, +5°С, днем +8, +10°С. Экология
183
По информации Приволжского УГМС в ближайший час с сохранением ночью и утром 14 ноября в Самарской области ожидается туман, с ухудшением видимости до 500 метров и менее.
13 ноября 2026, 18:41
В ближайший час и до утра 14 ноября в Самарской области ожидается туман
По информации Приволжского УГМС в ближайший час с сохранением ночью и утром 14 ноября в Самарской области ожидается туман, с ухудшением видимости до 500 метров и... Экология
227
  • Перерасчёт за отопление: если в квартире холоднее нормы
В центре внимания
В Самарской области четыре человека погибли после удара по предприятию
13 ноября 2026  13:53
В Самарской области четыре человека погибли после удара по предприятию
805
В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполнен ремонт и капитальный ремонт 25 объектов региональных автодорог и искусственных сооружений
13 ноября 2026  13:10
В 2026 году в Самарской области в рамках нацпроекта выполнен ремонт и капитальный ремонт 25 объектов региональных автодорог и искусственных сооружений
532
В Самаре дан старт благоустройству территории у причала реки Волги
13 ноября 2026  10:44
В Самаре дан старт благоустройству территории у причала реки Волги
711
Приметы: что можно и чего нельзя делать в пятницу 13-го
12 ноября 2026  18:11
Приметы: что можно и чего нельзя делать в пятницу 13-го
687
Более 1300 квадратных метров тротуарной плитки отремонтировано в Самаре за 2026 год
12 ноября 2026  12:04
Более 1300 квадратных метров тротуарной плитки отремонтировано в Самаре за 2026 год
416
Весь список