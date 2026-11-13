На Ленинградской в Самаре открылась первая сеть уличного Wi-Fi

В Самарской области продолжается работа по развитию доступной цифровой инфраструктуры: на улице Ленинградской в Самаре открылась первая сеть публичного уличного Wi-Fi. Бесплатный и стабильный интернет появился на одной из самых популярных пешеходных и туристических артерий города. Проект инициирован и реализован компанией «Волгогазтелеком».

Важность создания комфортной и современной среды для жителей региона, в том числе через развитие цифровых сервисов и расширение доступа к интернету, неоднократно подчёркивал глава региона Вячеслав Федорищев. В настоящее время более 80% жителей региона получают государственные и муниципальные услуги через электронные сервисы. На доступность цифровых услуг направлен национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Зона покрытия протяжённостью около километра охватывает участок от улицы Куйбышева до Галактионовской. Для обеспечения качественного сигнала на маршруте установлено порядка 20 современных точек доступа. Точки связи компания «Волгогазтелеком» строила с запасом: мощности сети рассчитаны на пиковые нагрузки в высокий сезон и способны обеспечивать скоростной связью тысячи людей одновременно.

«Появление публичного Wi-Fi в знаковом для горожан и популярном у туристов месте сделает его ещё более комфортным. Теперь гости и жители города могут оставаться на связи, делиться фото и видео в реальном времени, совершать звонки, удалённо работать и пользоваться цифровыми сервисами без ограничений. Оператор связи обеспечил бесшовное соединение между точками», - отметил заместитель министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин.

Компания «Волгогазтелеком» отмечает надежность и безопасность подключения. «Технологии качественные: оптика подведена к каждому роутеру, сами роутеры установлены на фасадах объектов недвижимости. Всё защищено, всё закрыто - никаких взломов просто невозможно. Сеть смонтирована отдельно, специально установлена защита и верификация через мобильную связь», - отметил Николай Прощалыкин, генеральный директор телекоммуникационной компании.

Для жителей это не просто техническая новация, а реальная повседневная польза. «Теперь будет очень удобно: не пользоваться своим интернетом в зависимости от оператора, а подключаться к Wi-Fi», - поделилась жительница Самары Елена Зиброва.

Фото: ГТРК «Самара»