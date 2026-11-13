В СОУНБ представят две новые монографии о природе Самарской Луки

18 ноября 2026 года в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация монографий, подготовленных сотрудниками Жигулёвского государственного природного биосферного заповедника имени И.И. Спрыгина. Участники смогут задать вопросы автору одной из книг и ближе познакомиться с природным богатством Самарского края.

Галина Петровна Лебедева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Жигулёвского заповедника, представит свою монографию «Орнитология в Самарском крае. Птицы Жигулёвского заповедника. Неворобьиные. Часть 1». Книга обобщает материалы по фауне и населению птиц заповедника, собранные с 1932 года.

Вторая книга на презентации – коллективная монография «Гора Стрельная – объект природного наследия и экологического туризма», книга посвящена изучению природных комплексов одной из самых высоких скалистых вершин Жигулей. Издание стало результатом совместной работы Жигулёвского заповедника и Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществе библиотеки «ВКонтакте».

18 ноября 2026 года в 10:00, многофункциональный зал Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

Вход свободный!

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Фото: пресс-служба СОУНБ