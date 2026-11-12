В Большечерниговском районе после капремонта открылась ветстанция

В Большечерниговском районе Самарской области после масштабного капремонта открылась обновленная ветстанция, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в МАКС.

Модернизация стоимостью более 44 млн рублей проведена для поддержания стабильной ветеринарно-санитарной обстановки в районе. Средства направлены по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Село Большая Черниговка определено одним из опорных населенных пунктов района, где инфраструктура развивается опережающими темпами.

В здании полностью заменили инженерные коммуникации: водо- и теплоснабжение, освещение, установили новый газовый котел, кондиционеры и пожарную сигнализацию. В помещения завезли новую мебель и технику, а для выездной работы закупили автомобильные морозильные камеры и портативные рукомойники. Территорию вокруг тоже благоустроили.

Автопарк ветстанции пополнился пятью новыми отечественными автомобилями и высокотемпературной мобильной установкой (инсинератором), позволяющей обезвреживать биологические, медицинские и опасные производственные отходы в соответствии с санитарными нормами.

В Большечерниговском районе насчитывается почти 10 тысяч голов крупного рогатого скота, около 7 тысяч овец и коз, 23 тысячи птиц, свыше тысячи свиней, порядка 260 лошадей.

Работу по обновлению ветеринарной инфраструктуры продолжим — для нас это стратегический вопрос, напрямую связанный с безопасностью жителей всей области.

Фото: МАКС / Вячеслав Федорищев