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В Большечерниговском районе после капремонта открылась ветстанция

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В Большечерниговском районе насчитывается почти 10 тысяч голов крупного рогатого скота, около 7 тысяч овец и коз, 23 тысячи птиц, свыше тысячи свиней, порядка 260 лошадей.

В Большечерниговском районе Самарской области после масштабного капремонта открылась обновленная ветстанция, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в МАКС.

Модернизация стоимостью более 44 млн рублей проведена для поддержания стабильной ветеринарно-санитарной обстановки в районе. Средства направлены по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Село Большая Черниговка определено одним из опорных населенных пунктов района, где инфраструктура развивается опережающими темпами.

В здании полностью заменили инженерные коммуникации: водо- и теплоснабжение, освещение, установили новый газовый котел, кондиционеры и пожарную сигнализацию. В помещения завезли новую мебель и технику, а для выездной работы закупили автомобильные морозильные камеры и портативные рукомойники. Территорию вокруг тоже благоустроили.

Автопарк ветстанции пополнился пятью новыми отечественными автомобилями и высокотемпературной мобильной установкой (инсинератором), позволяющей обезвреживать биологические, медицинские и опасные производственные отходы в соответствии с санитарными нормами.

В Большечерниговском районе насчитывается почти 10 тысяч голов крупного рогатого скота, около 7 тысяч овец и коз, 23 тысячи птиц, свыше тысячи свиней, порядка 260 лошадей.

Работу по обновлению ветеринарной инфраструктуры продолжим — для нас это стратегический вопрос, напрямую связанный с безопасностью жителей всей области.

 

Фото:   МАКС / Вячеслав Федорищев

Теги: Самара

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