Авторский шоколад с самарскими мотивами как элемент туристического предложения

11 ноября состоялась презентация продукции фабрики авторского шоколада торговой марки «Монограмма» представителям туристической отрасли. Участникам рассказали о производстве, обсудили возможности включения продукции в туристические предложения и представили коллекции, вдохновленные культурой и архитектурой Самарской области.

Гости узнали, как создается продукция фабрики и какие самарские образы и истории нашли отражение в ее ассортименте и оформлении. Отдельно обсудили возможности интеграции продукции в туристические предложения, включая форматы сувенирной продукции и подарочных наборов для гостей региона.

Особое внимание было уделено коллекции «Самара глазами Вагана Каркарьяна», в которую входят два вида шоколада и семь видов коробок конфет. В оформлении использованы репродукции картин архитектора Вагана Каркарьяна. Также туроператорам представили новинку – коллекцию кондитерских фигур «Самарские окна». Фигуры в форме резных оконных наличников созданы по мотивам реальных образцов самарского деревянного зодчества.

Обе коллекции стали победителями всероссийского конкурса «Туристический сувенир – 2025» в номинации «Гастрономический сувенир высокой ценовой категории», сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области.

Фото: Министерство туризма Самарской области