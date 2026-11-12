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Преподаватели Самарской области осваивают новые технологии

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Кадровый центр «Работа России» помогает жителям Самарской области бесплатно повышать квалификацию и осваивать новые направления. Благодаря национальному проекту «Кадры» разные категории граждан могут пройти обучение. 

Кадровый центр «Работа России» помогает жителям Самарской области бесплатно повышать квалификацию и осваивать новые направления. Благодаря национальному проекту «Кадры» разные категории граждан могут пройти обучение. 
Ольга Копша - кандидат педагогических наук, доцент. Она работает в Тольяттинском государственном университете, в Институте цифровых технологий. За время преподавания в университете она подготовила не одно поколение студентов, но современный мир требует постоянного обновления знаний. В 2025 году Ольга Юрьевна прошла обучение по программе «Искусственный интеллект в прикладных и научных исследованиях».
«В рамках профессиональных обязательств нужно проходить курсы повышения квалификации. Кадровый центр «Работа России» дает возможность пройти обучение с получением сертификата. В нашем университете появилось новое направление, связанное с искусственным интеллектом, нужны были знания в этом направлении. Кадровый центр очень помог. Специалисты не только следили за посещением занятий, но и курировали меня в процессе обучения. Все было понятно и доступно. Я получила не только теоретические знания, но и практические навыки», - рассказала Ольга Копша. 
По ее словам, преподаватели учатся всю жизнь. И даже с большим опытом работы новые технологии могут оказаться неизведанной темой. Особенно когда речь идет о таких быстро развивающихся направлениях, как искусственный интеллект.
Курс дал ей не только новые компетенции, но и уверенность в том, что она сможет передать знания студентам. Сегодня Ольга Юрьевна применяет полученные навыки в работе: помогает магистрантам и аспирантам осваивать современные инструменты для научных исследований, консультирует по вопросам применения искусственного интеллекта в прикладных задачах. 
Обучение в рамках национального проекта «Кадры» доступно разным категориям граждан. Узнать об этом подробнее можно на сайте «Работа России».

 

Фото:   минтруд Самарской области

Теги: Самара

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