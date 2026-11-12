В поселке Ровно-Владимировка откроется новый ФАП

Подразделение Волжской районной клинической больницы разместится в современном модульном здании.



В настоящее время завершены строительные работы, выполнены все инженерные коммуникации, проведены канализация и водоснабжение.



«Осталось подключить электричество и провести Интернет. Всё остальное в здании готово - и коммуникации, и отделка. После завершения работ и получения лицензии, начнём принимать пациентов в новых условиях», - рассказала медицинская сестра Елена Теленкова, которая будет работать в новом ФАПе.



В подразделении будут получать помощь около 470 человек, включая жителей соседнего населённого пункта Культура.



«Новый ФАП в Ровно-Владимировке — долгожданный объект для жителей. Сейчас завершаются последние технические работы, продолжается поставка мебели и оборудования. После получения лицензии ФАП откроет двери для пациентов. Уверен, что новые условия сделают медицинскую помощь ещё доступнее и комфортнее для сельчан», - отметил главный врач Волжской районной клинической больницы Сергей Братко.



Обновление объектов здравоохранения в сельской местности проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

Фото: минздрав СО