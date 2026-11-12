Глава Промышленного района Самары подвел итоги благоустройства в 2026 году

Глава Промышленного района города Самары Иван Сухарев в ходе прямого эфира подвел итоги благоустройства по программам «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и «Народный бюджет Самарской области». Всего в 2026 году на территории района было обновлено 10 дворов, а также прогулочная зона городского парка «Воронежские озера».



«Самая ценная часть любого проекта благоустройства — участие жителей. Люди не просто ожидают результата, а проходят весь путь вместе с нами: обсуждают, что нужно двору, готовят дизайн-проекты и документы, участвуют в голосовании, контролируют ход работ и принимают объекты. Поэтому прежде всего хочу поблагодарить каждого из них за активную позицию, настойчивость, желание заботиться о своем доме и дворе», – сказал глава Промышленного района города Самары Иван Сухарев.



По федеральной программе на территории Промышленного района было благоустроено 3 двора — по улицам Стара-Загора, 86 и 90А, Фадеева, 63. По инициативе жителей здесь обновлены проезды, установлены скамейки и урны.



По программе «Народный бюджет Самарской области» в районе реализовано 7 проектов благоустройства. Так, новые детские площадки появились на ул. Ново-Вокзальной, 3А, ул. Физкультурной, 31, ул. Демократической, 6, 8 и 30. Жители домов по ул. Ново-Вокзальной, 271 и ул. Ново-Садовой, 232 выбрали детскую и спортивную площадки, во дворе у дома № 320 по Московскому шоссе обновили проезд, обустроили парковочные места и площадку для ТКО. На ул. Г. Димитрова, 105, 107 обустроили зону для отдыха, выполнили озеленение и также заасфальтировали парковочные места, а на ул. Юбилейной, 9, ул. Физкультурной, 129 и ул. Металлистов, 10 обустроили парковочные места и пешеходные дорожки.



«Уже подготовили и подали заявки на участие в «Народном бюджете Самарской области» в 2027 году — всего 10 проектов. Преимущественно жители включили в свои дизайн-проекты восстановление асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов, подходов к подъездам, устройство парковок и тротуаров, а жители дома № 234 по ул. Ново-Садовой планируют установить детскую и спортивную площадки. Ждем результатов отбора и планируем развитие района к лучшему», – добавил Иван Сухарев.



Как отметил глава района, одним из важнейших событий для района также стало благоустройство прогулочной зоны в парке «Воронежские озера» по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».



«Этот парк — одно из основных общественных пространств нашего района, уже четыре года мы поэтапно приводим его в порядок. В этом году после благоустройства высадили здесь молодые деревья, также очищаем крупный водоем от мусора и зарослей камыша. Важно, чтобы здесь было комфортно гулять и жителям, и гостям Самары», – подчеркнул Иван Сухарев.

Фото: пресс-служба администрации Самары