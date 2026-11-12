На полученную субсидию из федерального бюджета были обновлены пространства Сокского ДК и Сокской сельской библиотеки

Я нашел ошибку
Главные новости:
Врач-эндокринолог Тольяттинской детской больницы: "Успешный контроль сахарного диабета возможен при совместных усилиях детей, родителей и лечащего врача".
В Тольяттинской детской больнице работает "Школа сахарного диабета"
озоновая дыра над Антарктидой стала крупнейшей за 10 лет
Озоновая дыра над Антарктидой стала крупнейшей за 10 лет
В 2026 году в трех селах Сызранского района по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» заменено более 3 км сетей теплоснабжения
В трех поселках Сызранского района  заменено более 3 км сетей теплоснабжения
В августе 2026 года пятеро малолетних детей изъяты у матери и помещены в социальные учреждения.
В Чапаевске осуждена нерадивая  мать пятерых детей
 С 13 по 15 ноября «Лада-Арена» станет центром каратэ: здесь пройдет «Кубок дружбы» - ежегодные, традиционные для нашего региона всероссийские соревнования.
В Тольятти завтра стартует «Кубок дружбы» по каратэ
В Большечерниговском районе насчитывается почти 10 тысяч голов крупного рогатого скота, около 7 тысяч овец и коз, 23 тысячи птиц, свыше тысячи свиней, порядка 260 лошадей.
В Большечерниговском районе после капремонта открылась ветстанция
В Самаре завершился финал Всероссийского конкурса-фестиваля родительских хоров «Крылатое эхо Победы. Единство народов». Перед зрителями и жюри выступили 22 коллектива из 48 регионов России.
Родительский хор тольяттинской школы № 70 стал лауреатом Всероссийского конкурса-фестиваля «Крылатое эхо Победы. Единство народов»
11 ноября состоялась презентация продукции фабрики авторского шоколада торговой марки «Монограмма» представителям туристической отрасли.
Авторский шоколад с самарскими мотивами как элемент туристического предложения
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.66
0.11
EUR 92.7
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Справочник
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В день рождения знаменитого режиссера 18 ноября Музей Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Реализация нацпроектов и строительство социальных объектов: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
Самарский зоопарк приглашает на День курицы!
Весь список
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На полученную субсидию из федерального бюджета были обновлены пространства Сокского ДК и Сокской сельской библиотеки

313
Проект «Всероссийский фестиваль творческих работ о малой родине «Сокская радуга»» стал победителем Всероссийского конкурса, направленного на выявление лучших практик работы учреждений культурно досугового типа.

Проект «Всероссийский фестиваль творческих работ о малой родине «Сокская радуга»» стал победителем Всероссийского конкурса, направленного на выявление лучших практик работы учреждений культурно досугового типа. Конкурс прошел в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», который входит в состав национального проекта «Семья».

На полученную субсидию из федерального бюджета на модернизацию материально технической базы, были обновлены пространства Сокского дома культуры и Сокской сельской библиотеки.

Проведённая работа позволила трансформировать площадку в современное многофункциональное пространство. В обновлённом помещении созданы условия для реализации широкого спектра активностей: здесь могут встречаться молодые творческие люди для проведения мозгового штурма, проходить литературные встречи, образовательные лекции, творческие мастер классы и фестивали всероссийского уровня.

Приобретены современные компьютеры, многофункциональные устройства (МФУ) и принтеры, 3D оборудование. Это позволило повысить качество обработки справочных запросов посетителей, усовершенствовать рабочие процессы и расширить диапазон цифровых услуг, оказываемых библиотекой.

Для организации лекций, мастер - классов, творческих встреч и других публичных мероприятий приобретён мультимедийный комплекс и современное звуковое оборудование, обновлена мебель. Закуплено музыкальное оборудование - микрофоны, сабвуфер и цифровой микшерный пульт. Все это способствует новому уровню звучания народных национальных мотивов.

Для молодежного вокально-инструментального ансамбля «Сокичи» закуплено профессиональное музыкальное оборудование: акустическая гитара, бас-гитара, ударная установка, клавишные инструменты. Это позволят проводить концертные программы, поэтические вечера и другие события с высококлассным уровнем звука.

Преобразование Сокского дома культуры и Сокской библиотеки позволило придать учреждению новые смыслы, выстроить современную комфортную среду для чтения, самообразования и творческой самореализации, а также расширить горизонты возможного для активного вовлечения сельчан самого разного возраста в культурную жизнь района и губернии.

 

Фото:   минкульт СО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Перерасчёт за отопление: если в квартире холоднее нормы
В центре внимания
Приметы: что можно и чего нельзя делать в пятницу 13-го
12 ноября 2026  18:11
Приметы: что можно и чего нельзя делать в пятницу 13-го
263
Более 1300 квадратных метров тротуарной плитки отремонтировано в Самаре за 2026 год
12 ноября 2026  12:04
Более 1300 квадратных метров тротуарной плитки отремонтировано в Самаре за 2026 год
312
В Самаре проверили установку оборудования для обеспечения работы платных парковок
12 ноября 2026  11:50
В Самаре проверили установку оборудования для обеспечения работы платных парковок
317
Губернатор Вячеслав Федорищев, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин и мастер спорта по боксу и рукопашному бою Дмитрий Кудряшов во время встречи рассмотрели вопросы развития спорта в Самарской области.
11 ноября 2026  16:14
Вячеслав Федорищев и Александр Беспутин обсудили развитие бокса в Самаре
671
Новым министром экономического развития и инвестиций Самарской области стала Анастасия Рыбакова
11 ноября 2026  10:17
Новым министром экономического развития и инвестиций Самарской области стала Анастасия Рыбакова
571
Весь список