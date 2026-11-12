На полученную субсидию из федерального бюджета были обновлены пространства Сокского ДК и Сокской сельской библиотеки

Проект «Всероссийский фестиваль творческих работ о малой родине «Сокская радуга»» стал победителем Всероссийского конкурса, направленного на выявление лучших практик работы учреждений культурно досугового типа. Конкурс прошел в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», который входит в состав национального проекта «Семья».

На полученную субсидию из федерального бюджета на модернизацию материально технической базы, были обновлены пространства Сокского дома культуры и Сокской сельской библиотеки.

Проведённая работа позволила трансформировать площадку в современное многофункциональное пространство. В обновлённом помещении созданы условия для реализации широкого спектра активностей: здесь могут встречаться молодые творческие люди для проведения мозгового штурма, проходить литературные встречи, образовательные лекции, творческие мастер классы и фестивали всероссийского уровня.

Приобретены современные компьютеры, многофункциональные устройства (МФУ) и принтеры, 3D оборудование. Это позволило повысить качество обработки справочных запросов посетителей, усовершенствовать рабочие процессы и расширить диапазон цифровых услуг, оказываемых библиотекой.

Для организации лекций, мастер - классов, творческих встреч и других публичных мероприятий приобретён мультимедийный комплекс и современное звуковое оборудование, обновлена мебель. Закуплено музыкальное оборудование - микрофоны, сабвуфер и цифровой микшерный пульт. Все это способствует новому уровню звучания народных национальных мотивов.

Для молодежного вокально-инструментального ансамбля «Сокичи» закуплено профессиональное музыкальное оборудование: акустическая гитара, бас-гитара, ударная установка, клавишные инструменты. Это позволят проводить концертные программы, поэтические вечера и другие события с высококлассным уровнем звука.

Преобразование Сокского дома культуры и Сокской библиотеки позволило придать учреждению новые смыслы, выстроить современную комфортную среду для чтения, самообразования и творческой самореализации, а также расширить горизонты возможного для активного вовлечения сельчан самого разного возраста в культурную жизнь района и губернии.

Фото: минкульт СО