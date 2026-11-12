Проекты по развитию безвозмездного донорства Службы крови Самарской области - победители всероссийской акции

Акция #КодДонораЕдинство! стартовала в марте 2026 года в рамках объявленного Президентом Года единства народов России и объединила представителей разных регионов страны, медицинских учреждений, общественных организаций, волонтёрских объединений и всех, для кого донорство стало важной частью жизни.

В рамках проекта проведено более 9 000 активностей:

️свыше 300 000 человек сдали кровь

️более 40 000 вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга.

"Торжественная церемония акции #КоддонораЕдинство — важное и знаковое событие для всего донорского движения страны. Всероссийская инициатива в очередной раз показала, как много в России сильных донорских практик и неравнодушных людей. Награждение 101 финалиста в 12 номинациях Конкурса практик — это признание огромного труда, который стоит за каждой донацией!", - подчеркнула основатель акции, директор Национального фонда развития здравоохранения Елена Стефанюк.

Проекты региональной Службы крови, направленные на многолетнее сохранение и укрепление традиций развития донорства среди молодежи, преемственности поколений в донорском движении, а также проекты, популяризирующие донорство через участие в спортивных мероприятиях и ведение здорового образа жизни, стали победителями сразу в двух номинациях конкурса "Код донора. Сохраняя традиции" и "Единство сильных. Спорт. Здоровье. Донорство". Также в число победителей вошло беговое мероприятие с участием доноров, реализованное в рамках спецпроекта "Вектор движения: новые спортивные традиции донорства».

"Мероприятия, реализованные в 2026 году в рамках Года единства народов России, еще раз показали сплоченность региональных участников донорского движения в стремлении к общей цели – обеспечить регион всеми необходимыми компонентами донорской крови. Наша партнерская вовлеченность, открытость и донороориентированность помогает сохранять многолетние партнерские отношения с большим количеством компаний, предприятий и ВУЗов Самарской области, наращивать резерв постоянных доноров, доноров редких групп, укреплять лояльное отношение к сотруднику-донору, популяризировать заботу о здоровье жителей региона через участие в донорстве" - отметила директор Самарской областной клинической станции переливания крови, главный внештатный специалист трансфузиолог Минздрава России по ПФО и Минздрава Самарской области Елена Кудинова.

Фото: минздрав СО