В СОУНБ прошла встреча сотрудников ГУ МВД СО с участниками СВО – авторами сборника «У каждого война СВОя»

12 ноября в Самарской областной универсальной научной библиотеке прошла встреча авторов литературного сборника прозы и поэзии участников СВО «У каждого война СВОя» с сотрудниками Управления ГУ МВД России по Самарской области. Авторами издания выступили участники СВО.

Сборник подготовлен Министерством культуры Самарской области совместно с Самарской областной писательской организацией при поддержке самарского филиала фонда «Защитники Отечества». Составителем издания выступил ветеран СВО Сергей Алексеев. В книгу вошли произведения 24 авторов – среди них сам Сергей Алексеев, Сергей Елхимов, Владимир Илларионов, Елена Михайлова и другие. Многие из них являются выпускниками региональной программы губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева «Школа героев». Тираж издания составил 500 экземпляров.

«Каждый из вас приближает эту победу. Большое количество личного состава ушли на фронт. Наша задача в тылу – безопасность», – обратился к собравшимся заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области, генерал-майор полиции Александр Афанасьев.

В ходе встречи каждый из авторов рассказал о себе, о становлении в профессии и осознанном выборе пойти на СВО. У Сергея Алексеева в сборник вошло сразу несколько рассказов. Он поделился историей рождения книги:

«Четыре моих рассказа вошли в сборник Захара Прилепина, и тогда родилась идея – вместе с самарским филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества» создать свою книгу, поскольку предыдущих сборников под редакцией Прилепина было выпущено ограниченное количество. Мы собрали материал и превратили его в итоговый вариант. Двое бойцов, чьи произведения в этой книге, – к сожалению, погибли. Также в ней среди авторов есть и мамы погибших ребят. В молодёжном театре «Дирижабль» прошли постановки по этим рассказам. Истории в сборнике – реальные события. До СВО никто из нас не писал ни стихов, ни прозы».

«Когда читаешь эти книги, эти произведения – стихи, рассказы, очерки, – понимаешь: это не выдумано. Я призываю всех прочитать эту книгу, чтобы проникнуться тем чувством, тем единством, которое в ней есть», – отметил председатель правления Самарской областной писательской организации Александр Громов.

Свои стихи зачитал ветеран СВО Сергей Елхимов. Среди них – стихотворение «Психоанализ», в котором автор рассказал о том, что чувствуют вернувшиеся с фронта бойцы. По его словам, это важно понимать для того, чтобы за каждой строкой услышать реальную боль, реальный страх и почувствовать силу духа.

Фото: департамент информационной политики СО