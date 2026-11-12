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Более 1300 квадратных метров тротуарной плитки отремонтировано в Самаре за 2026 год

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Более 1300 квадратных метров тротуарной плитки отремонтировано в Самаре за 2026 год

В Самаре с начала 2026 года на тротуарах и пешеходных зонах общественных пространств отремонтировано 1386 квадратных метров плитки, в том числе тактильной. Специалисты МП «Благоустройство» и ООО «Экомед» выполнили работы более чем на 60 участках. Сейчас перекладка плитки ведется на участках общей протяженностью около 130 метров на ул. Фрунзе.

«Ремонт плиточного покрытия у знаковых культурных объектов и достопримечательностей мы запланировали на период после завершения туристического сезона, чтобы не доставлять неудобств горожанам и гостям города. В течение года работы велись как на плановых локациях, определенных по итогам мониторинга, так и по обращениям жителей. Параллельно целостность покрытия тротуаров восстанавливали ресурсные организации в рамках благоустройства на местах производства земляных работ», — отметил заместитель главы города Самары Евгений Владимирский.

Основной объем ремонтов тротуаров в этом году пришелся на Ленинский и Красноглинский районы — суммарно там обновили 85% от общего количества плитки. В работах было задействовано четыре бригады МП «Благоустройство» и ООО «Экомед». В ходе ремонта они производили локальную замену треснувших элементов, устранение просадок грунта и обновление швов. Технология включает демонтаж поврежденных элементов или просевшего участка, замену песчаной подушки и утрамбовку уложенной плитки виброплитой или резиновой киянкой.

Кроме того, в рамках различных областных и муниципальных программ в Самаре в текущем году отремонтировано порядка 37 тысяч квадратных метров асфальтовых тротуаров.

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