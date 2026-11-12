Самарцы пожаловались на работу автобуса 24 маршрута

Самарский перевозчик начал служебную проверку после жалобы на долгое ожидание автобуса №24. Горожане сообщили о проблеме в комментариях под постом губернатора в соцсетях. Жительница Самары рассказала, что популярный маршрут не пришел на конечную остановку «Аврора» в утренний час пик.

«По указанным данным будет проведена служебная проверка. Если выяснится, что нарушения действительно имели место быть, то виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — ответили в компании «Самара Авто Газ».

Женщина ждала транспорт с 7:55 до 8:16. По ее словам, дублирующих коммерческих автобусов на этом направлении нет. Самарчанка поинтересовалась, нормально ли ждать один из самых популярных утренних маршрутов больше 20 минут.

В компании отметили, что перевозчик не может самостоятельно менять график движения и интервалы. Автобусы работают строго по контракту. Для решения вопроса горожанам посоветовали обращаться в уполномоченный орган, пишет Самара-КП.