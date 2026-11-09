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Жители Самары чаще всего ездили на самокатах от Ладьи до Речного вокзала и по проспекту Юных Пионеров

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Жители Самары чаще всего ездили на самокатах от Ладьи до Речного вокзала и по проспекту Юных Пионеров

Кикшеринг МТС Юрент, входящий в группу МТС, проанализировал поездки жителей Самарской области на самокатах в сезоне 2026 года. Суммарно в этом году самарцы проехали на самокатах «Юрент 2.0» более 1,7 млн километров.

Аналитики сервиса отметили, что в 2026 году жители Самары предпочитали короткие целевые поездки – почти 90% всех поездок от точки А до точки Б осуществлялись по транспортному сценарию. Среднее время поездки сократилось до 11 минут.

Основной возраст пользователей самокатами Юрент в Самаре – жители города от 18 до 34 лет. Доля мужчин – 61%, доля женской аудитории – 39%.

Чаще всего самарцы использовали электросамокаты в утренние часы с 6:00 до 10:00 и в вечернее время с 17:00 до 22:00 – в это время жители города обычно ездили на работу и учебу, а также возвращались домой. Короткие поездки до 2 км в течение дня самарцы совершали чаще всего до кафе, банков, МФЦ, магазинов или места встречи.

Самыми популярными маршрутами на самокатах в Самаре стали поездки от Ладьи до Речного вокзала, от Молодежного парка по проспекту Юных Пионеров до парка Металлургов, от центрального автовокзала до ТЦ «Аврора» и от ТЦ «Эль Рио» до улицы Стара-Загора.


Также в сезоне 2026 Юрент активно развивал инфраструктуру – в Самаре появилось более 70 парковочных зон по городу, которые позволяют поддерживать порядок на тротуарах. Следить за дисциплиной поездок помогали цифровые способы подтверждения возраста через МТС ID и мессенджер МАХ, а также рейтинговая система пользователей. Рейтинг снижается за нарушения ПДД и восстанавливается в течение определенного времени в зависимости от соблюдения правил. В течение сезона в Самаре снижения рейтинга и уменьшение скорости электросамокатов были применены в отношении 478 пользователей.

Теги: Городской транспорт

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