В Промышленном районе Самары водитель сбил женщину и уехал

В Промышленном районе Самары полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием двух транспортных средств. 8 ноября в 14:50 водитель автомобиля Kia Soul, при движении по прилегающей территории со стороны ул. Ново-Вокзальной, в направлении ул. Воронежской, напротив д. 217 по ул. Ново-Вокзальной, допустил наезд на пешехода - женщину 2000 г.р., которая переходила проезжую часть дворового проезда слева направо, по ходу движения автомобиля. Водитель покинул место дорожно-транспортного происшествия. Пострадавшая женщина доставлена в медицинское учреждение, ей рекомендовано амбулаторное лечение. Полицейскими установлено, что за рулем автомобиля Kia Soul находился мужчина 1963 г.р.