Самарская область – в топ-5 ПФО по числу жителей с самозапретом на кредиты

Более 4,7 млн жителей Приволжского федерального округа к началу ноября 2026 года установили самозапрет на кредиты. Он оформлен примерно у каждого шестого жителя округа, подсчитали аналитики Россельхозбанка.

По числу жителей с действующим самозапретом первое место занимает Башкортостан — 761,1 тыс. человек. На втором месте Татарстан — 668,4 тыс. Далее следуют Нижегородская область — 495 тыс., Самарская область — 491,6 тыс. и Пермский край — 427,3 тыс. Вместе на эти пять регионов приходится 59% всех пользователей самозапрета в округе.

Однако в пересчёте на численность населения лидеры меняются. В Чувашии и Кировской области самозапрет действует более чем у каждого пятого жителя — по 20,4% населения. Чувашия сохраняет первое место с небольшим отрывом от Кировской области.

Третье место по распространённости самозапрета занимает Башкортостан — 18,8% населения. В пятёрку также вошли Оренбургская и Ульяновская области — по 17,6%. По этому показателю они опережают Татарстан, Нижегородскую и Самарскую области, где ограничение действует у 16,6%, 16,3% и 15,8% жителей соответственно.