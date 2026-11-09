Число вспышек на Солнце повторило рекорд XXI века

7 ноября Солнце устроило целую очередь из небольших вспышек. Как объясняют ученые, это одна из особенностей нынешнего цикла жизни светила.

В течение 7 ноября на Солнце было официально зафиксировано 29 вспышек — это максимум в XXI веке, рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО Российской академии наук.

Ранее ровно такое же количество вспышек фиксировалось 5 мая 2022-го и 10 декабря 2024 года. Однако нынешний случай стал по-своему рекордным. Все события произошли в одной группе пятен с номером 4566, которая сейчас находится в центре солнечного диска. В 2022 году такое количество вспышек произвели два активных центра, а в 2024-м — целых пять, пишет Наука Mail.

«Во всех трех случаях вспышки преимущественно являлись обычными и относились к категориям C и M. Впрочем, сама ситуация, когда Солнце переходит в режим массового спама вспышками, подразумевает, что времени на накопление энергии для рекордных взрывов не остается. В этом смысле данный режим можно считать благоприятным для Земли, так как вместо одного-двух экстремально сильных взрывов звезда растрачивает энергию на множество событий меньшей мощности», — отмечают ученые.