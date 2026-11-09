«Все мы - Россия!»: продолжается приём заявок на областной детский творческий конкурс

Продолжается приём заявок на участие в ежегодном областном детском творческом конкурсе «Все мы - Россия!», который посвящён Году единства народов России и 175-летию Самарской губернии. Цель конкурса - создание условий для укрепления общероссийского гражданского единства и формирования гражданского сознания молодого поколения через воспитание чувства сопричастности к истории своего края и своей страны.

Организатором конкурса выступает ГКУ СО «Дом дружбы народов».

Задачи конкурса: развитие творческих способностей обучающихся образовательных учреждений Самарской области; формирование у школьников и студентов положительного отношения к художественному творчеству и придание их деятельности общественной значимости; сохранение и развитие культуры народов Самарской области; создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала участников.

Конкурс проводится по двум номинациям. «17 ценностей России» посвящена традиционным российским духовно-нравственным ценностям, закреплённым Указом Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809. Участникам предлагается средствами изобразительного искусства выразить собственное понимание одной или нескольких ценностей: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. В 2026 году Самарская область отмечает 175-летие - через рисунок участникам нужно показать, как эти ценности живут на самарской земле сегодня. Номинация «Варежка - рукавица, чтоб теплу храниться» посвящена традиционному предмету зимней одежды северных народов. Участникам предлагается создать художественный образ варежки как культурного кода народов России, символизирующего тепло, заботу, домашний очаг, единство и связь поколений. Работы выполняются в формате А3 в технике рисунка (акварель, гуашь, акрил, масло и т. д.). К участию допускаются только авторские работы.

Конкурс проводится по возрастным группам. Подробнее об условиях конкурса в Положении о конкурсе.

Приём заявок идёт до 23 ноября 2026 года включительно, работа конкурсной комиссии должна завершится до 7 декабря 2026 года. Результаты будут опубликованы не позднее 11 декабря 2026 года.

Итоги конкурса будут опубликованы на информационном портале ГКУ СО «Дом дружбы народов» www.samddn.ru, в официальной группе «ВКонтакте» vk.com/samddn63. Лучшие работы войдут в коллекцию ГКУ СО «Дом дружбы народов».