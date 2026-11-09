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На отпуск летом 2027 рассчитывают 42% самарцев

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На отпуск летом 2027 рассчитывают 42% самарцев

В опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные жители города.


62% работающих самарцев уже определились с графиком отпусков. На лето весь отпуск или бо́льшую его часть запланировали 42%. Весной отдыхать собираются 8%, осенью — 9%, зимой — 3%. Еще 10% возьмут отпуск по графику, составленному отделом кадров.

Женщины чаще мужчин выбирают лето. Мужчины чаще собираются в отпуск зимой.


Среди молодежи до 35 лет летний отдых выбирают 39%, тогда как среди горожан 35—45 лет таких 47%, среди тех, кто старше 45 лет, — 40%. Молодежь чаще выбирает осень и зиму.

Доля планирующих весенний отдых увеличивается с ростом уровня доходов: от 5% среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей до 12% среди тех, кто получает от 150 тысяч.

Закономерно, что отдых в летние месяцы больше всего нужен семьям с детьми. Отпуск в теплый сезон запланировали 45% родителей, среди респондентов без детей — 40%. Бездетные, в свою очередь, чаще планируют отдых осенью (11% против 7% среди имеющих детей).
 

Время проведения: 26 октября — 3 ноября 2026 года

Теги: Опрос

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