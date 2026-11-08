Печатные книги у самарцев остаются фаворитами

Я нашел ошибку
Главные новости:
В 14 туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Оренбург".
"Крылья Советов" - "Оренбург" - 2:0
Самарский академический театр драмы им. М. Горького был открыт 8 ноября 1851 года, когда Самаре был присвоен статус губернского города. С тех пор театр драмы стал неотъемлемой частью культурной жизни губернии.
Сегодня Самарскому академическому театру драмы им. М. Горького исполняется 175 лет
В центре Самары временно ограничат движение 9 ноября у Мемориала погибшим при исполнении служебных обязанностей пройдет памятное мероприятие ко Дню сотрудника органов внутренних дел.
В центре Самары ограничат движение 9 ноября
С 10 по 14 ноября в «МТЛ Арене» будет проходить ежегодный всероссийский турнир по боксу (12+) на призы заслуженного мастера спорта СССР и обладателя Кубка мира Василия Шишова.
В Самаре пройдет ежегодный всероссийский турнир по боксу
В Безенчукском районе автомобилистка уронила машину в кювет
В Безенчукском районе автомобилистка уронила машину в кювет
Водитель в Красноглинском районе Самары сбил десятилетнюю девочку
Водитель в Красноглинском районе Самары сбил десятилетнюю девочку
россияне снимают самозапрет на кредиты из-за роста расходов
Россияне снимают самозапрет на кредиты из-за роста расходов
Новогодние каникулы продлятся 11 дней
Новогодние каникулы продлятся 11 дней
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.14
0.35
EUR 92.19
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
7 ноября День рождения Исторического парка «Россия - моя история» отметят в Самаре
В День народного единства губернатор Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона
В  Музее имени Алабина открывается новая выставка «Путь к новому» 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Печатные книги у самарцев остаются фаворитами

260
Печатные книги у самарцев остаются фаворитами

Печатные книги у самарцев остаются главным фаворитом — их предпочитают 47% опрошенных жителей города. Еще 29% респондентов меняют форматы в зависимости от ситуации, аудиокниги выбирают 15%, а электронные версии — 9%. Эксперты Авито Рекламы провели исследование среди 10 тыс. жителей России, чтобы узнать, как часто они читают книги, какие форматы и жанры предпочитают, а также сколько готовы потратить на литературу, пишет Волга-Ньюс.

Большинство респондентов предпочитают читать в спокойной обстановке — в свободное время дома (57%) или перед сном (29%). Чтение во время путешествий выбрали 32% респондентов, а в перерывах на работе или учебе — 13%.

Среди литературных жанров детективы заняли первое место — их выбрали 40% опрошенных жителей Самары, а в среднем опрошенные готовы потратить 1067 рублей на покупку одной книги. Онлайн-реклама влияет на интерес к определенным книгам более половины респондентов, а почти каждый третий видит релевантные предложения на площадках электронной коммерции.

Онлайн-реклама влияет на выбор книг для 66% читающих респондентов жителей Самары, готовых рассмотреть покупку новой литературы. 6% называют рекламные предложения главным фактором принятия решения. Еще 34% учитывают рекламу, но финальный выбор определяют другие параметры, а 26% обращают внимание на рекламные предложения время от времени.

Говоря об источниках, где пользователи видят рекламу, мотивирующую на покупку книг, более трети (36%) отметили площадки электронной коммерции. Видеоплатформы отмечают 24,0%, поисковые системы — 22%, а в сервисах коротких вертикальных видео — 16%.

Рейтинг читательских предпочтений продолжили классическая литература (34%) и приключения (28%). В топ-5 также вошли исторический роман и фэнтези — ими увлекаются по 26% читателей. Научную фантастику выбирают 21% опрошенных, а книги по психологии и саморазвитию — 20%. Меньше всего аудиторию интересует литература категории Young Adult и научно-популярные издания (по 7%), а также бизнес-литература (6%).

Самой массовой категорией остаются бюджетные издания: каждый четвертый (37,0%) респондент согласен заплатить за книгу до 500 рублей, еще больше трети (34,0%) — от 501 до 1 000 рублей. Позволить себе более дорогие книги стоимостью от 1 000 до 2 000 рублей готовы 17,0% опрошенных. Премиальный сегмент книг (дороже 3 000 рублей) выбирают в общей сложности только 8,0% опрошенных.

 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Более 56% россиян пропускали важные звонки из-за страха перед мошенниками
07 ноября 2026, 12:16
Более 56% россиян пропускали важные звонки из-за страха перед мошенниками
В последние два-три года россияне стали осторожнее относиться к звонкам с незнакомых номеров. Общество
670
Ремонт у соседей беспокоит три четверти россиян
07 ноября 2026, 11:36
Ремонт у соседей беспокоит три четверти россиян
Существенная доля тревог связана с ремонтными работами в соседних помещениях. Общество
656
73% самарцев поддерживают законопроект об удаленке для беременных
06 ноября 2026, 09:47
73% самарцев поддерживают законопроект об удаленке для беременных
Женщины поддерживают инициативу чаще мужчин: 76 и 70% соответственно. Молодежь до 35 лет — активнее тех, кто старше (83%). Общество
378
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Поезд Деда Мороза сделает остановки в двух городах Самарской области
8 ноября 2026  11:09
Поезд Деда Мороза сделает остановки в двух городах Самарской области
503
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев обратился к участникам и зрителям парада в День памяти военного парада 1941 года в Куйбышеве.
7 ноября 2026  15:59
В Самаре состоялся памятный парад в честь 85-й годовщины военного парада 1941 года
767
В пятницу, 6 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел учредительное собрание Попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества.
6 ноября 2026  20:37
Вячеслав Федорищев возглавил Попечительский совет регионального отделения Российского военно-исторического общества
852
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии мемориальной доски с бюстом руководителю советской разведки Евгению Питовранову.
6 ноября 2026  20:19
В Самаре открыли мемориальную доску с бюстом руководителю советской разведки Евгению Питовранову
821
В Самарской области изучат запросы молодёжи для создания более комфортных общественных пространств
6 ноября 2026  13:19
В Самарской области изучат запросы молодёжи для создания более комфортных общественных пространств
441
Весь список