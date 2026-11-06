73% самарцев поддерживают законопроект об удаленке для беременных

В обществе обсуждают ряд инициатив по поддержке материнства и детства. Идею разрешить беременным женщинам работать на удаленке поддерживает большинство граждан. В вопросе о повышении зарплаты родившим женщинам единства мнений нет. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие экономически активные граждане.



73% самарцев поддерживают законопроект, согласно которому беременные женщины смогут работать удаленно при наличии медицинских рекомендаций (если характер работы допускает отсутствие в офисе). Против выступают 14% опрошенных.



Женщины поддерживают инициативу чаще мужчин: 76 и 70% соответственно. Молодежь до 35 лет — активнее тех, кто старше (83%).



Вопрос о том, следует ли законодательно обязать работодателей повышать зарплату женщинам, родившим ребенка, воспринят в обществе неоднозначно. Идею поддерживают 36% опрошенных. Против — 31%, еще 33% затруднились с ответом: «Каким образом деторождение коррелирует с выполнением должностных обязанностей?!»; «Женщины без детей останутся в ущемленном положении»; «За роды уже и так много льгот»; «Проблемы при поиске работы и так присутствуют у женщин, такой закон их усугубит».



Ожидаемо, что женщины выступают за инициативу чаще мужчин (38% против 30%). Среди горожан до 35 лет сторонников больше, чем среди тех, кто старше (41%).



Какой размер прибавки, по мнению сторонников повышения зарплат матерям, следует давать за рождение ребенка? Чаще всего назывался диапазон 11–20% (29% опрошенных). Повышение до 10% включительно предлагают 25% респондентов.



Время проведения: 22 октября — 2 ноября 2026 года