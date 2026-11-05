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Жители Самарской области рассказали о своих хобби и сколько денег из зарплаты они готовы на это тратить

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Жители Самарской области рассказали о своих хобби и сколько денег из зарплаты они готовы на это тратить

Самыми популярными хобби у работающих жителей Самарской области стали спортивные активности: от фитнес-залов и бега до командных видов спорта — такой ответ выбрали 36% участников исследования аналитиков hh.ru. В топ-3 также вошли путешествия и тревел-блогинг (26%), писательство и литература (17%).

Интересно, что если спорт женщины и мужчины выбирают примерно в одинаковой пропорции (27% и 31% соответственно), то путешествия больше интересуют девушек (25% против 20% у мужчин), а гейминг и киберспорт — более мужское увлечение (26% против 10% у женщин). Кроме того, участницы опроса намного чаще предпочитают заниматься визуальным искусством, писательством и литературой, кулинарией, а также садоводством и комнатными растениями. Мужчины же выбирают рыболовство и охоту, авто- и мотоспорт, моделирование и конструирование.

Если говорить о главном увлечении, на которое работающие жители Самарской области тратят больше всего времени и денег, чаще всего респонденты называли спорт и активный образ жизни — 36%. Путешествия и тревел-блогинг выбрали 26% опрошенных, писательство и литературу — 17%, кулинарию и кондитерское дело — 16%, мото- и автоспорт — 14%, рукоделие и садоводство — по 12%, музыку, фотографию и видеосъемку — по 10%, рыболовство и охоту — 9%, визуальное искусство, йогу, пилатес и восточные практики — по 7%, танцы, моделирование и конструирование — по 5%, компьютерные игры и киберспорт — 3%, коллекционирование и настольные игры — по 2%.

Что касается финансовой стороны, большинство работающих местных жителей (81%) тратят на свои хобби до 7 тысяч рублей в месяц. Из них 17% укладываются в тысячу рублей в месяц, 28% тратят от 1 до 3 тысяч, а 36% — от 3 до 7 тысяч. Еще 12% участников исследования выделяют на свои увлечения от 7 до 15 тысяч рублей ежемесячно, а 7% — более 15 тысяч.

При этом чаще всего ощутимые суммы — выше 15 тысяч рублей в месяц — готовы инвестировать в свое хобби люди в возрасте 25–34 и 45–54 лет (по 15%), реже всего такие траты могут позволить себе молодые россияне 18–24 лет (7%). Для молодежи до 25 лет самым популярным вариантом оказался диапазон 1–3 тысячи рублей (его выбрали 32% опрошенных), а для людей старше 55 лет — меньше тысячи ежемесячно (27% респондентов).

«Размер бюджета на хобби различается не только у людей разного возраста, но и у представителей разных профессиональных областей. Например, не более 7 тысяч рублей в месяц на увлечения тратят 85% специалистов из сферы искусства, развлечений и массмедиа, 81% домашнего и обслуживающего персонала и столько же специалистов розничной торговли. Тогда как среди работников транспортной сферы таких 62%, среди тех, кто занят в отрасли строительства и недвижимости — 63%, среди высшего и среднего менеджмента — 66%. При этом более высокие расходы не обязательно означают, что люди чаще занимаются хобби: регулярность увлечений и бюджет на них могут определяться разными факторами — от стоимости оборудования и материалов до формата самого занятия», — комментирует Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

Крупные покупки легче всего совершают представители управленческих позиций (51%), сотрудники сферы добычи сырья (49%), строительства и недвижимости (46%), закупок (41%) и ИТ-сектора (37%). По итогам августа этого года медианная предлагаемая в вакансиях зарплата у представителей этих отраслей составляет 140,2 тыс. рублей в высшем и среднем менеджменте, 169,9 тыс. рублей — в сфере добычи сырья, 140,1 тыс. рублей — в строительстве и недвижимости, 90 тыс. рублей — в сфере закупок, 100 тыс. рублей — в ИТ.

Опрос проводился среди 2809 российских соискателей старше 18 лет с 3 по 10 сентября 2026 года, в том числе из Самарской области.

Теги: Опрос

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