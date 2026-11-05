В Самаре в парке «Воронежские озера» высадили деревья и приступили к очистке водоема

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в минувшие выходные проходили съемки шоу для телеканала ТНТ. Самарская область вошла в число регионов, где снимали новый выпуск юмористического совместного проекта ТНТ и Сбера под названием «Предпринималити».
В губернии прошли съемки реалити-шоу про предпринимателей
В образовательных учреждениях Самарской области стартовала вторая учебная четверть. По итогам первой школьники региона получили 11,5 млн «пятерок».
Школьники Самарской области заработали 11,5 млн «пятерок» за первую четверть
В Исаклинском районе 4 ноября  на 1 157 километре автодороги М-5 «Урал» произошло ДТП с участием трех автомобилей.
В Исаклинском районе произошло столкновение трех автомобилей
В пресс-центре «Самарской газеты» состоялась пресс-конференция, посвященная профилактике, диагностике и лечению рака легкого.
Самарские специалисты напомнили о профилактике рака легкого
В Красноярском районе Самарской области завершён ремонт моста через реку Сок на автодороге «Урал» — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка.
В Красноярском районе завершили ремонт моста через реку Сок
Финал Всероссийского проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдет с 19 по 21 ноября в Москве.
Два жителя представят Самарскую область на финальном мероприятии Всероссийского проекта «Флагманы образования»
Портал «Грамота.ру» назвал «вайбкодинг» и «нишевый» претендентами на слово года
Портал «Грамота.ру» назвал «вайбкодинг» и «нишевый» претендентами на слово года
В Самаре 150 детей-сирот получат ключи от квартир
В Самаре 150 детей-сирот получат ключи от квартир
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.67
0.7
EUR 91.6
1.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
В День народного единства губернатор Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона
В  Музее имени Алабина открывается новая выставка «Путь к новому» 
Исторический парк «Россия — моя история» в Самаре готовится отметить свой девятый День рождения
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре в парке «Воронежские озера» высадили деревья и приступили к очистке водоема

229
В Самаре в парке «Воронежские озера» высадили деревья и приступили к очистке водоема

«В ходе приемки парка “Воронежские озера” после благоустройства по программе “Формирование комфортной городской среды” давал ряд поручений по проведению дополнительных работ. Большинство из них выполнено. Совместно с территориальным общественным самоуправлением сегодня высадили молодые деревья. В парке уже стартовала очистка крупного водоема от мусора и зарослей камыша. Часть камышей сохранится для гнездования птиц, а уже в следующем году рассмотрим возможность запуска в водоем рыбы. В целом работа в парке проделана масштабная, а главное, у жителей достигнуто взаимопонимание с депутатским корпусом, есть общее желание и понимание дальнейших действий по преобразованию “Воронежских озер”», – отметил глава города Самары Иван Носков.

Специалисты демонтировали старый засыхающий дуб на центральной площадке парка, на его месте высажена четырехметровая ель. Глава города принял участие в высадке еще 3 елей и 2 рябин. Всего же в этом году в рамках благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на территории парка «Воронежские озера» было высажено 55 кленов, 400 кустов дерена, 15 гибридных и 1000 кустовых ив.

«Очень своевременно была высажена елочка в нашем парке. За зиму она приживется и весной порадует нас новыми свеженькими иголочками. Теперь у нас в микрорайоне появилось место для встречи Нового года на свежем воздухе, так что 2028 год уже будем встречать с хороводом у нарядной елки. Благодарю главу нашего города Ивана Николаевича за такой подарок жителям и за сохранение водоемов парка», – сказала председатель ТОС «Воронежские озера» Нина Староквашева.

Очистка водоема в парке и восстановление благоустройства после работы спецтехники завершится в ноябре. Подрядная организация уже освободила дно водоема от порядка 400 тонн бытового мусора, камыша и донной растительности.

«Благодаря национальным проектам в Самаре ежегодно преображаются и появляются новые общественные пространства. Мне приятно сегодня смотреть, какой комфортной и чистой становится территория парка «Воронежские озера». Безусловно, наша команда депутатов будет и в дальнейшем поддерживать Самару и помогать развиваться городу, выполняя наказы жителей. Вместе с территориальным общественным самоуправлением уже обсудили необходимость установки большой спортивной площадки», – поделился депутат Государственной Думы РФ Александр Живайкин.

В Самаре также завершилась очистка от мусора, камыша и донной растительности водоема в сквере «Дубовый колок». Подрядная организация завершает выравнивание прибрежной зоны после работы техники.

Напомним, парк «Воронежские озера» благоустраивается в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
7 ноября в Самаре в центре ограничат движение
5 ноября 2026  12:09
7 ноября в Самаре в центре ограничат движение
222
Сегодня, 4 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню народного единства.
4 ноября 2026  17:35
В День народного единства губернатор Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона
620
В День народного единства мы обращаемся к тому, что нас объединяет, что скрепляет народы России, делает нас уникальной культурно-цивилизационной общностью. Э
4 ноября 2026  15:54
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем народного единства
563
Самарская делегация работает на форуме «Народы России»
3 ноября 2026  11:12
Самарская делегация работает на форуме «Народы России»
428
Курьерам в России запретят выезжать на тротуары
3 ноября 2026  09:20
Курьерам в России запретят выезжать на тротуары
567
Весь список