В Самаре в парке «Воронежские озера» высадили деревья и приступили к очистке водоема

«В ходе приемки парка “Воронежские озера” после благоустройства по программе “Формирование комфортной городской среды” давал ряд поручений по проведению дополнительных работ. Большинство из них выполнено. Совместно с территориальным общественным самоуправлением сегодня высадили молодые деревья. В парке уже стартовала очистка крупного водоема от мусора и зарослей камыша. Часть камышей сохранится для гнездования птиц, а уже в следующем году рассмотрим возможность запуска в водоем рыбы. В целом работа в парке проделана масштабная, а главное, у жителей достигнуто взаимопонимание с депутатским корпусом, есть общее желание и понимание дальнейших действий по преобразованию “Воронежских озер”», – отметил глава города Самары Иван Носков.



Специалисты демонтировали старый засыхающий дуб на центральной площадке парка, на его месте высажена четырехметровая ель. Глава города принял участие в высадке еще 3 елей и 2 рябин. Всего же в этом году в рамках благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на территории парка «Воронежские озера» было высажено 55 кленов, 400 кустов дерена, 15 гибридных и 1000 кустовых ив.



«Очень своевременно была высажена елочка в нашем парке. За зиму она приживется и весной порадует нас новыми свеженькими иголочками. Теперь у нас в микрорайоне появилось место для встречи Нового года на свежем воздухе, так что 2028 год уже будем встречать с хороводом у нарядной елки. Благодарю главу нашего города Ивана Николаевича за такой подарок жителям и за сохранение водоемов парка», – сказала председатель ТОС «Воронежские озера» Нина Староквашева.



Очистка водоема в парке и восстановление благоустройства после работы спецтехники завершится в ноябре. Подрядная организация уже освободила дно водоема от порядка 400 тонн бытового мусора, камыша и донной растительности.



«Благодаря национальным проектам в Самаре ежегодно преображаются и появляются новые общественные пространства. Мне приятно сегодня смотреть, какой комфортной и чистой становится территория парка «Воронежские озера». Безусловно, наша команда депутатов будет и в дальнейшем поддерживать Самару и помогать развиваться городу, выполняя наказы жителей. Вместе с территориальным общественным самоуправлением уже обсудили необходимость установки большой спортивной площадки», – поделился депутат Государственной Думы РФ Александр Живайкин.



В Самаре также завершилась очистка от мусора, камыша и донной растительности водоема в сквере «Дубовый колок». Подрядная организация завершает выравнивание прибрежной зоны после работы техники.



Напомним, парк «Воронежские озера» благоустраивается в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».