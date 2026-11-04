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Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем народного единства
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Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем народного единства

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В День народного единства мы обращаемся к тому, что нас объединяет, что скрепляет народы России, делает нас уникальной культурно-цивилизационной общностью. Э

Уважаемые жители Самарской области!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот государственный праздник напоминает нам, что несокрушимая сила России – в единении нашего многонационального народа, в личной ответственности каждого из нас за будущее нашей Отчизны, в сохранении исторической памяти и нерасторжимой связи поколений, в любви к Родине.

В День народного единства мы обращаемся к тому, что нас объединяет, что скрепляет народы России, делает нас уникальной культурно-цивилизационной общностью. Это общая историческая судьба, общие ценности, язык и культура, общая гордость за наше героическое прошлое и сегодняшние достижения, стремление преданно служить нашему Отечеству.

Во все века именно наша сплочённость перед лицом грозящей опасности, идущий от самого сердца патриотизм россиян, готовность к самопожертвованию составляли основу мощи и величия нашей державы. И потому так важно сохранять уважение к своим предкам, равняться на их ратные подвиги и трудовые свершения, чтить их заветы, в которых мы, как и прежде, черпаем энергию и вдохновение для новых побед.

Сегодня наша страна вновь проходит через серьёзнейшие испытания. Как во времена Александра Невского и Дмитрия Донского, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, Михаила Кутузова и Петра Багратиона, Георгия Жукова и Константина Рокоссовского враг снова испытывает нас на прочность. И вновь мы боремся за святое, правое дело, защищаем свой дом, свою страну, свою свободу, своё будущее. Нас объединяет уверенность, что когда мы едины — мы непобедимы.

Для достижения национальных целей развития России, поставленных нашим Президентом В.В.Путиным, обеспечения суверенитета страны и решения задач специальной военной операции у нас есть все необходимое – широкая народная поддержка проводимых преобразований, готовность каждого из нас трудиться для фронта, для победы.

Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за вклад в развитие Самарской области и всей страны, за поддержку участников СВО, подлинных героев нашего времени, за внимание к их родным и близким.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра! Уверен, вместе мы сделаем все возможное, чтобы стать достойными продолжателями героического прошлого нашей страны – великой России!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев

Теги: В центре внимания Самара

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