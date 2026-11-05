Ночью 6 ноября в регионе будет ветренно, ожидается сильный снег, метель, туман

Я нашел ошибку
Главные новости:
Днем 4 ноября поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на проспекте Металлургов в Самаре.
Непотушенная сигарета стала причиной смертельного пожара в Самаре
В четверг, 5 ноября, состоялось первое заседание Общественной палаты Самарской области седьмого состава.
Вячеслав Федорищев принял участие в первом заседании Общественной палаты Самарской области
В годовщину исторического парада 1941 года в Куйбышеве — запасной столице СССР — участникам встречи предлагается совершить путешествие во времени.
Самарская библиотека для слепых 7 ноября приглашает на мероприятие, посвящённое годовщине исторического парада 1941 года в Куйбышеве
4 ноября в Самарской области состоялась однодневная туристическая поездка в рамках мероприятий ко Дню народного единства программы «Больше, чем путешествие».
100 школьников отправились в однодневное путешествие по культурным и историческим местам Самарской области4 ноября
На вокзале Самары встретили «Миллиардного пассажира» российских пригородных поездов.
«Миллиардного пассажира»встретили на  железнодорожном вокзале Самары
В министерстве здравоохранения Самарской области прошло заседание коллегии на тему: «Вопросы межведомственного взаимодействия при оказании медицинской и социальной помощи гражданам».
Специалисты обсудили межведомственное взаимодействие при оказании медицинской и социальной помощи жителям региона
В Самаре состоялись межвузовские соревнования «Спартанские игры» - ежегодный фестиваль среди команд образовательных организаций высшего образования Самарской области.
Сборная СГСПУ - победитель «Спартанских игр»-2026
4 ноября на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» состоялась уникальная концертная программа «Пульс времени».
«Ночь искусств в САТОБ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.67
0.7
EUR 91.6
1.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
В День народного единства губернатор Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона
В  Музее имени Алабина открывается новая выставка «Путь к новому» 
Исторический парк «Россия — моя история» в Самаре готовится отметить свой девятый День рождения
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Ночью 6 ноября в регионе будет ветренно, ожидается сильный снег, метель, туман

233
По информации Приволжского УГМС ночью 6 ноября местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра, по востоку области сильный снег, метель при видимости 500-1000 м, на дорогах снежный накат, заносы.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью 6 ноября местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра, порывы 15-20 м/с, по востоку области сильный снег, метель при видимости 500-1000 м, на дорогах снежный накат, заносы.

ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения:

 - по возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте. Используйте зимнюю резину. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари;

- во избежание заносов на дороге лучше не допускать резких маневров и обгонов. При движении на подъем, выбирайте такую передачу, чтобы не приходилось переключаться до полного завершения подъема. Во время спуска не нажимайте на педаль сцепления, при управлении авто на скорости плавно тормозите;

- не тормозите резко на заснеженной скользкой дороге, это не только бесполезно, но и опасно. Резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличение тормозного пути, а чаще всего автомобиль становится неуправляемым. Проезжая опасный участок, старайтесь сохранять скорость постоянной;

- не забывайте о пешеходах. Люди, которые переходят дорогу, могут поскользнуться и упасть. Старайтесь не напугать пешехода резкими звуковыми и световыми сигналами.

Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума.

Воздержитесь без крайней необходимости от поездок на личном автотранспорте, если вы не уверены в своем водительском мастерстве, воспользуйтесь общественным транспортом. Но если вы все-таки сели за руль, будьте внимательны при управлении автомобилем. Обязательно следите за сообщениями о погоде.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Теги: Самара Экология

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По информации Приволжского УГМС 5 ноября местами в Самарской области ожидается мокрый снег, с ухудшением видимости 1-2 километра, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах местами образование гололедицы.
04 ноября 2026, 16:14
5 ноября местами в регионе ожидается мокрый снег, с ухудшением видимости 1-2 километра
По информации Приволжского УГМС 5 ноября местами в Самарской области ожидается мокрый снег, с ухудшением видимости 1-2 километра, гололед, налипание мокрого... Экология
732
В Самарской области подвели итоги сезона Всероссийской акции «Вода России». Сезон длился с апреля по октябрь в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».
03 ноября 2026, 18:33
Больше 10 тысяч жителей региона вышли на уборку берегов рек и озер от мусора
В Самарской области подвели итоги сезона Всероссийской акции «Вода России». Сезон длился с апреля по октябрь в рамках национального проекта... Общество
748
По информации Приволжского УГМС ночью и утром 3 ноября местами в Самарской области ожидается туман, с ухудшением видимости 500 метров и менее.
02 ноября 2026, 19:45
Ночью и утром 3 ноября в регионе ожидается туман
По информации Приволжского УГМС ночью и утром 3 ноября местами в Самарской области ожидается туман, с ухудшением видимости 500 метров и менее. Экология
548

  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В четверг, 5 ноября, состоялось первое заседание Общественной палаты Самарской области седьмого состава.
5 ноября 2026  18:28
Вячеслав Федорищев принял участие в первом заседании Общественной палаты Самарской области
107
7 ноября в Самаре в центре ограничат движение
5 ноября 2026  12:09
7 ноября в Самаре в центре ограничат движение
326
Сегодня, 4 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню народного единства.
4 ноября 2026  17:35
В День народного единства губернатор Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона
648
В День народного единства мы обращаемся к тому, что нас объединяет, что скрепляет народы России, делает нас уникальной культурно-цивилизационной общностью. Э
4 ноября 2026  15:54
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем народного единства
582
Самарская делегация работает на форуме «Народы России»
3 ноября 2026  11:12
Самарская делегация работает на форуме «Народы России»
439
Весь список