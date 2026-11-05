Самарские специалисты напомнили о профилактике рака легкого

В пресс-центре «Самарской газеты» состоялась пресс-конференция, посвященная профилактике, диагностике и лечению рака легкого. В Самарской области ежегодно выявляется свыше 1000 случаев этого заболевания. Средний возраст пациентов составляет 66 лет, а само заболевание входит в пятерку наиболее распространенных онкологических заболеваний в регионе.

На ранних стадиях рак легкого не имеет выраженных симптомов, поэтому он особенно опасен. Специалисты отметили, что необходимо регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. Постоянное наблюдение помогает выявлять изменения в организме на ранних стадиях. В рамках диспансеризации проводится скрининговое исследование легких – флюорография.

«Сегодня для диагностики используются цифровые флюорографы, которые позволяют сделать снимки высокого качества, детально рассмотреть структуру легких и образования. Есть опухоли, которые могут располагаться в бронхах или быть закрыты сердцем, поэтому при проведении флюорографии не визуализироваться. В этом случае специалисты используют дополнительные методы диагностики, например, компьютерную томографию», - рассказал главный внештатный специалист-рентгенолог министерства здравоохранения Самарской области, заведующий отделением лучевой диагностики Тольяттинской городской клинической больницы №5 Алексей Кирсанов.

Ключевым фактором риска развития рака легкого является курение, в том числе пассивное.

«Главный фактор риска – курение, у курильщиков риск развития рака легких выше в 25 раз. В сигаретном дыме содержится до 70 канцерогенных веществ, которые могут провоцировать развитие злокачественных образований. Как правило, на ранних стадиях рак легких не имеет симптомов, однако насторожить должны постоянный кашель, особенно с кровью, одышка, боль в груди, осиплость, потеря веса и слабость», – отметил заведующий онкологическим отделением (торакальная онкология) Самарского областного клинического онкологического диспансера Николай Ляс.

При подозрении на рак легких пациенты направляются для углубленного обследования в центры амбулаторной онкологической помощи.

«За время работы ЦАОП на базе нашей больницы выявлено 69 случаев рака легких, из них 47 – на 1-2 стадии. Мы нацелены на раннее выявление онкозаболеваний. Акцент делается на жителей, которые не были в поликлинике и не проходили профилактические осмотры более 2 лет, среди них часто выявляются онкологические заболевания. Важно отметить, что при заболеваниях легких (бронхите, пневмонии) необходимо обратиться к специалистам, чтобы заболевания не перешли в хроническую форму и не повышали риск развития рака легких», – подчеркнула главный врач Самарской городской больницы №4 Наталья Виктор.

В качестве основных мер профилактики специалисты рекомендуют полный отказ от табака, минимизацию контакта с канцерогенами, соблюдение техники безопасности на вредных производствах, а также ведение здорового образа жизни и сбалансированное питание.

Борьба с онкологическими заболеваниями – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

Фото: минздрав СО