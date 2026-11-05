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В России начались испытания космического корабля нового поколения

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В России начались испытания космического корабля нового поколения

Разработчики российского транспортного корабля нового поколения перешли к автономным комплексным испытаниям, сейчас аппарат выходит на этап подготовки к летным испытаниям. Об этом 5 ноября сообщил космонавт-испытатель Марк Серов.

«Мы сейчас вышли на этап уже автономных комплексных испытаний. У нас уже корабль собирается: его макеты, его экспериментальные установки», — пояснил он в беседе с ТАСС.

По словам Серова, он и его коллеги отрабатывали вопросы эргономики — организацию деятельности экипажа, алгоритмы работы человека, взаимодействие с машинным интерфейсом и расположение рабочих мест. Этот объем работ уже выполнен.

Космонавт отметил, что разработка продвигается планомерно. При этом участники проекта не намерены раскрывать промежуточные результаты до достижения конкретных показателей. Новый корабль создается для экспедиционных миссий и полетов со второй космической скоростью. Серов пояснил, что его разрабатывали в рамках подготовки к Лунной программе, включая облет Луны, а также для полетов к астероидам и других подобных задач.

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